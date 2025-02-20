Отключение газа в Украине в 2025 году -—будут ли перебои из-за российских атак

Сотрудник возле газовых труб. Фото: УНИАН

Российская армия в ночь на 20 февраля ударила по украинской газодобыче, попытавшись оставить население страны без отопления зимой. Повреждения получили сразу несколько предприятий.

Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

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Как отмечается, ракеты и дроны-камикадзе во время последней атаки враг направил на объекты газопровода инфраструктуры. Оккупантам удалось повредить несколько предприятий, однако "Нафтогаз" оперативно ликвидирует последствия.

"Главное — никто из работников не пострадал", - говорится в сообщении.

Как рассказал руководитель "Группы Нафтогаз" Роман Чумак, ситуация после массированных обстрелов остается контролируемой: всем потребителям, как населению, так и предприятиям, газ будут поставлять без перебоев. Также компания продолжает закупать "голубое топливо", чтобы усилить энергетическую безопасность.

"Украинцы должны быть с теплом, а предприятия — с топливом для своей работы. Это ключевой приоритет для нас", — подчеркнул Чумак.

Хватит ли Украине газа до конца зимы

Несмотря на то, что в публичном пространстве все чаще возникает информация, что стране может не хватить газа до конца отопительного сезона, в "Нафтогазе" убеждают, что причин для паники нет.

В Министерстве энергетики также говорят, что несмотря на ранние прогнозы возможного дефицита, проблем с газоснабжением в этот отопительный сезон не прогнозируется.

Ранее мы рассказывали, что ряд стран ЕС, хоть и поддерживает Украину в войне с Россией, продолжает закупать российский газ. Таким образом государства помогают Москве финансировать боевые действия.

Также мы писали, что для некоторых украинцев в 2025 году подорожает природный газ. Все потому, что гражданам придется платить за новую услугу.