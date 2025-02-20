Відключення газу в Україні у 2025 році — чи будуть перебої через російські атаки

Росія атакувала газові об′єкти — чи будуть відключення
Російська армія у ніч на 20 лютого вдарила по українському газовидобутку, спробувавши залишити населення країни без опалення взимку. Пошкодження отримали одразу декілька підприємств.
Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу".
Чи відключатимуть українцям газ після російських атак
Як зазначається, ракети та дрони-камікадзе під час останньої атаки ворог спрямував на об’єкти газопровода інфраструктури. Окупантам вдалося пошкодити кілька підприємств, однак "Нафтогаз" оперативно ліквідовує наслідки.
"Головне – ніхто з працівників не постраждав", – йдеться у повідомленні.
Як розповів керівник "Групи Нафтогаз" Роман Чумак, ситуація після масованих обстрілів залишається контрольованою: усім споживачам, як населенню, так і підприємствам, газ постачатимуть без перебоїв. Також компанія продовжує закуповувати "блакитне паливо", щоб посилити енергетичну безпеку.
"Українці мають бути з теплом, а підприємства — з паливом для своєї роботи. Це ключовий пріоритет для нас", — підкреслив Чумак.
Чи вистачить Україні газу до кінця зими
Попри те, що у публічному просторі усе частіше виникає інформація, що країні може не вистачити газу до кінця опалювального сезону, у "Нафтогазі" переконують, що причин для паніки немає.
У Міністерстві енергетики також кажуть, що попри ранні прогнози можливого дефіциту, проблем із газопостачанням у цей опалювальний сезон не прогнозується.
Раніше ми розповідали, що низка країн ЄС, хоч і підтримує Україну у війні з Росією, продовжує закуповувати російський газ. Таким чином держави допомогають Москві фінансувати бойові дії.
Також ми писали, що для деяких українців у 2025 році подорожчає природний газ. Усе тому, що громадянам прийдеться платити за нову послугу.
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