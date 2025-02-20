Відключення газу в Україні у 2025 році — чи будуть перебої через російські атаки

Робітник біля газових труб. Фото: УНІАН

Російська армія у ніч на 20 лютого вдарила по українському газовидобутку, спробувавши залишити населення країни без опалення взимку. Пошкодження отримали одразу декілька підприємств.

Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу".

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Як зазначається, ракети та дрони-камікадзе під час останньої атаки ворог спрямував на об’єкти газопровода інфраструктури. Окупантам вдалося пошкодити кілька підприємств, однак "Нафтогаз" оперативно ліквідовує наслідки.

"Головне – ніхто з працівників не постраждав", – йдеться у повідомленні.

Як розповів керівник "Групи Нафтогаз" Роман Чумак, ситуація після масованих обстрілів залишається контрольованою: усім споживачам, як населенню, так і підприємствам, газ постачатимуть без перебоїв. Також компанія продовжує закуповувати "блакитне паливо", щоб посилити енергетичну безпеку.

"Українці мають бути з теплом, а підприємства — з паливом для своєї роботи. Це ключовий пріоритет для нас", — підкреслив Чумак.

Чи вистачить Україні газу до кінця зими

Попри те, що у публічному просторі усе частіше виникає інформація, що країні може не вистачити газу до кінця опалювального сезону, у "Нафтогазі" переконують, що причин для паніки немає.

У Міністерстві енергетики також кажуть, що попри ранні прогнози можливого дефіциту, проблем із газопостачанням у цей опалювальний сезон не прогнозується.

Раніше ми розповідали, що низка країн ЄС, хоч і підтримує Україну у війні з Росією, продовжує закуповувати російський газ. Таким чином держави допомогають Москві фінансувати бойові дії.

Також ми писали, що для деяких українців у 2025 році подорожчає природний газ. Усе тому, що громадянам прийдеться платити за нову послугу.