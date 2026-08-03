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Главная Финансы Денежная помощь от Норвегии: кому будут выплачивать ежемесячно 4 100 грн

Денежная помощь от Норвегии: кому будут выплачивать ежемесячно 4 100 грн

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2026 11:00
Выплаты от Норвегии: украинцам обещают выплачивать ежемесячно по 4 100 грн
Пожилая женщина, деньги. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В августе 2026 года жители трех регионов Украины смогут принять участие в программе помощи, реализуемой при поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF) и Норвежского совета по делам беженцев (NRC). В ее рамках граждане смогут получать выплаты в течение трех месяцев в размере 4 100 грн.

О том, кто и где может оформить помощь, рассказывают Новини.LIVE.

Где и кому доступна международная денежная помощь в августе

По информации украинского благотворительного фонда "Посмішка", программа призвана оказать финансовую поддержку людям, пострадавшим от войны, для покрытия базовых жизненных потребностей.

Выплаты будут доступны жителям трех регионов:

  • в Днепропетровской области — Никопольский и Синельниковский районы;
  • в Донецкой области — Краматорский район;
  • в Харьковской области — Харьковский и Изюмский районы.

Подавать заявки приглашают:

Читайте также:
  1. Граждан, эвакуировавшимся из прифронтовых и опасных районов;
  2. Людей или домохозяйства, чье имущество или здоровье пострадало от атак;
  3. Внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые длительное время находятся в эвакуации;
  4. Людей, у которых есть серьезные финансовые проблемы.

Размеры денежной помощи и порядок получения

Программа предусматривает распределение помощи по приоритетам. А именно:

  • Экстренная помощь для прифронтовых зон

Предусмотрена для жителей и семей, проживающих в непосредственной близости от фронта (в зоне 0–50 км), в размере 10 800 грн на каждого члена семьи (1 800 грн на человека в течение шести месяцев).

  • Выплаты во время эвакуации и перемещения

Получат люди, покинувшие свои дома и выехавшие из прифронтовых регионов, в размере 12 300 грн на человека (4 100 грн на человека в течение трех месяцев).

  • Срочное реагирование на последствия обстрелов

Будет предоставлена гражданам, непосредственно пострадавшим от обстрелов (получившим ранения/потерявшим жилье), в размере 12 300 грн на человека (4 100 грн на человека в течение трех месяцев).

  • Поддержка граждан, находящихся в длительном перемещении

Предусмотрена для семей и лиц со статусом ВПЛ, которые из-за длительной эвакуации нуждаются в дополнительной поддержке. Сумма помощи:

  • 2 000 грн для взрослого в месяц;
  • 3 000 грн на ребенка или человека с инвалидностью в месяц.

Все выплаты будут осуществляться исключительно в безналичной форме на банковский счет.

Подробности можно уточнить по номеру горячей линии БФ "Посмішка ЮА" (пн–пт, 9:00–17:00): +380 50 460 22 40

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что граждане могут получить финансовую помощь на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива на зиму в размере от 9 200 до 19 400 грн. Пенсионный фонд и местные органы власти уже начали прием заявок на получение выплат от государства и международных фондов.

Также Новини.LIVE писали, что летом в одном из регионов можно получить финансовую помощь от БФ Рокада. Фонд оказывает поддержку внутренне перемещенным лицам и пострадавшим от войны. На выплаты смогут рассчитывать граждане, проживающие недалеко от фронта. В частности, деньги получат одинокие граждане в возрасте 60+.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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