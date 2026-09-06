Штрафы за пропуски школьных занятий: что нужно знать родителям в 2026 году

Школьники на уроке. Фото: УНИАН

В школах допускается, что ребенок может пропустить один или несколько уроков. Другая ситуация — когда школьник систематически пропускает занятия без уважительных причин, а родители не реагируют на обращения школы и не обеспечивают обучение ребенка. В таких случаях информация может попасть в полицию и службу по делам детей, а родителям может грозить административная ответственность.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Департамент правового обеспечения Днепровского городского совета.

Реклама

Когда школа может сообщить в полицию

25 февраля 2026 года Кабинет Министров Украины принял постановление № 241, которое изменило правила учета детей дошкольного и школьного возраста. Изменения предусматривают более тесное взаимодействие между школами, службами по делам детей и правоохранительными органами.

Если ребенок длительное время не участвует в учебном процессе, информацию об этом могут передать уполномоченным органам. В частности, это касается случаев, когда:

ребенок регулярно пропускает школу без уважительных причин;

родители или законные представители не отвечают на обращения школы;

учебное заведение не располагает достоверной информацией о том, где находится ребенок.

После этого к ситуации могут подключиться служба по делам детей и Национальная полиция. Речь идет прежде всего о том, чтобы выяснить, где находится ребенок, почему он не учится и не нарушаются ли его права.

Читайте также:

Когда штрафа не будет

Если школьник заболел, проходит лечение или имеет другую обоснованную причину для отсутствия, родителям следует сообщить об этом в школу и поддерживать связь с педагогами.

Другая ситуация — когда ребенок без уважительных причин регулярно не ходит на занятия, а родители не пытаются решить проблему. Именно в таком случае может встать вопрос об ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Какой штраф предусмотрен законом

Статья 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает ответственность за уклонение родителей или лиц, их заменяющих, от обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания детей.

За такое нарушение может быть вынесено предупреждение или наложен штраф от 850 до 1700 гривен. Если аналогичное нарушение повторяется в течение года после наложения административного взыскания, штраф составляет от 1700 до 5100 гривен.

Что изменилось в отношении детей до 14 лет

Отдельно стоит упомянуть изменения, касающиеся малолетних детей. В 2024 году Верховная Рада приняла законопроект № 9390, который расширил применение статьи 184 КоАП на случаи, когда родители не обеспечивают надлежащие условия жизни, обучения и воспитания детей до 14 лет. Ранее возникали ситуации, когда из-за формулировки нормы ответственность за такие случаи в отношении малолетних детей применять было сложнее.

По закону малолетним считается ребенок, не достигший 14 лет. Несовершеннолетние — это лица в возрасте от 14 до 18 лет. Таким образом, обязанность родителей обеспечивать нормальные условия для жизни и обучения касается детей обеих возрастных категорий.

Что делать родителям, если ребенок временно не ходит в школу

Если школьник пропускает занятия из-за болезни, лечения или других обстоятельств, лучше всего сразу сообщить об этом классному руководителю или администрации школы. Не стоит оставлять длительное отсутствие без объяснения. Если школа не понимает, почему ребенок не учится, а связаться с родителями не удается, ситуация может перейти из разряда обычного отсутствия в разряд вопроса о защите прав ребенка.

Ранее Новини.LIVE писали о том, какие трудовые гарантии имеют работники с детьми. Родителям могут предоставляться дополнительные оплачиваемые дни отпуска, а матерям с маленькими детьми — перерывы для кормления с оплатой по среднему заработку. Для родителей действуют ограничения на сверхурочную работу, ночные смены и командировки, а отдельные категории имеют дополнительную защиту от увольнения.

Также Новини.LIVE рассказывали, как могут измениться выплаты на детей до года. Украинцы просят повысить пособие с прежних 860 до 7000 гривен в месяц. Авторы петиции хотят уравнять выплаты для семей независимо от даты рождения ребенка и ввести их регулярный пересмотр.