Штрафи за пропуски шкільних занять: що потрібно знати батькам у 2026 році

Школярі на уроці. Фото: УНІАН

У школах допускається, що дитина може пропустити один чи кілька уроків. Інша ситуація — коли школяр систематично не відвідує заняття без поважних причин, а батьки не реагують на звернення школи та не забезпечують навчання дитини. У таких випадках інформація може потрапити до поліції та служби у справах дітей, а для батьків може настати адміністративна відповідальність.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Департамент правового забезпечення Дніпровської міської ради.

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Коли школа може повідомити поліцію

25 лютого 2026 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №241, яка змінила правила обліку дітей дошкільного та шкільного віку. Зміни передбачають тіснішу взаємодію між школами, службами у справах дітей та правоохоронцями.

Якщо дитина тривалий час не бере участі в навчанні, інформацію про це можуть передати уповноваженим органам. Зокрема, це стосується випадків, коли:

дитина регулярно пропускає школу без поважних причин;

батьки або законні представники не відповідають на звернення школи;

навчальний заклад не має достовірної інформації про те, де перебуває дитина.

Після цього до ситуації можуть долучитися служба у справах дітей та Національна поліція. Йдеться насамперед про те, щоб з’ясувати, де перебуває дитина, чому вона не навчається та чи не порушуються її права.

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Коли штрафу не буде

Якщо школяр захворів, проходить лікування або має іншу обґрунтовану причину для відсутності, батькам варто повідомити про це школу та підтримувати зв’язок із педагогами.

Інша ситуація — коли дитина без поважних причин регулярно не ходить на заняття, а батьки не намагаються вирішити проблему. Саме в такому випадку може постати питання про відповідальність за неналежне виконання батьківських обов’язків.

Який штраф передбачений законом

Стаття 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання дітей.

За таке порушення може бути попередження або штраф від 850 до 1700 гривень. Якщо аналогічне порушення повторюється протягом року після накладення адміністративного стягнення, штраф становить від 1700 до 5100 гривень.

Що змінилося щодо дітей до 14 років

Окремо варто згадати зміни, які стосуються малолітніх дітей. У 2024 році Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9390, який розширив застосування статті 184 КУпАП на випадки, коли батьки не забезпечують належних умов життя, навчання та виховання дітей до 14 років. Раніше виникали ситуації, коли через формулювання норми відповідальність за такі випадки щодо малолітніх дітей застосувати було складніше.

За законом малолітньою вважається дитина, яка не досягла 14 років. Неповнолітні — це особи віком від 14 до 18 років. Отже, обов’язок батьків забезпечувати нормальні умови для життя та навчання стосується дітей обох вікових категорій.

Що робити батькам, якщо дитина тимчасово не ходить до школи

Якщо школяр пропускає заняття через хворобу, лікування чи інші обставини, найкраще одразу повідомити про це класного керівника або адміністрацію школи. Не варто залишати тривалу відсутність без пояснення. Якщо школа не розуміє, чому дитина не навчається, а зв’язатися з батьками не вдається, ситуація може перейти з рівня звичайної відсутності до питання про захист прав дитини.

Раніше Новини.LIVE писали, які трудові гарантії мають працівники з дітьми. Батькам можуть надавати додаткові оплачувані дні відпустки, а матерям із малюками — перерви для годування з оплатою за середнім заробітком. Для батьків діють обмеження на надурочну роботу, нічні зміни та відрядження, а окремі категорії мають додатковий захист від звільнення.

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