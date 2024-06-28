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Работодатели резко подняли зарплаты — как кризис на рынке труда влияет на трудоустройство

28 июня 2024 13:00
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
В Украине значительно растут зарплаты — в чем причина
Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Сейчас украинцы зарабатывают в среднем 18,9 тысячи гривен, что на 22,5% больше, чем год назад. Однако в 2024 году средняя зарплата в Украине может составить 23 тысяч гривен из-за значительного дефицита кадров.

Об этом сообщает OBOZ.UA. 

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Два года назад украинцы получали в среднем 14,6 тыс. грн в месяц. Если такой темп продлится, к концу текущего года средняя заработная плата в стране может достигнуть около 23 тыс. грн.

Основной причиной роста зарплат есть дефицит на рынке труда. Больше финансовых стимулов наблюдается в секторах, страдающих от недостаточного количества работников, таких как обслуживание, водный транспорт и строительство.

Где больше выросли зарплаты

В сфере гостинично-ресторанного бизнеса и общественного питания зарплаты выросли больше всего — на 44,1%. Рестораторы выражают обеспокоенность по поводу сложностей в поиске персонала, поскольку многие женщины уехали за границу, а мужчины мобилизованы в ВСУ. Поэтому они обращаются в учреждения профессионального образования с предложениями о конкурентных зарплатах для привлечения персонала.

В первом квартале 2024 года в этой области еженедельно открывали до 4,8 тыс. вакансий и размещали до 4,8 тыс. резюме. Соотношение вакансий к резюме свидетельствует, что работодатели не могут найти необходимых сотрудников. Некоторые вакансии предусматривают несколько работников, а украинцы иногда размещают резюме только для анализа рыночных предложений, не собираясь менять работу.

В мае в этой области за неделю открылось 5,7 тыс. вакансий, но размещено всего 3,1 тыс. резюме. Это означает, что на одного потенциального сотрудника приходится почти две вакансии. Таким образом, теперь не рестораны и гостиницы выбирают себе персонал, а работники этой сферы самостоятельно находят место работы по собственным предпочтениям.

Что еще стоит знать

Напомним, на украинском рынке труда из-за полномасштабной войны нехватка кадров достигла 40%, что является рекордным показателем. Под угрозой три сферы экономики.

Мы также писали, что в мае средняя зарплата чиновников составила 50,9 тысячи гривен. Это значительно превышает показатель в январе 2024 года, когда она составляла 38,6 тысячи гривен.

зарплаты
работа
деньги
рынок труда
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