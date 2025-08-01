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Главная Финансы Работа по совместительству — что надо знать украинцам в 2025 году

Работа по совместительству — что надо знать украинцам в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 14:30
Работа в 2025 году — какие правила совместительства и требования к зарплате в Украине
Работники в офисе. Фото: Freepik

Украинское трудовое законодательство допускает возможность работы граждан на нескольких предприятиях. Соответствующий тип работы по совместительству имеет свои особенности и требования, в частности, о внесении информации в трудовую книжку.

Соответствующее право прописано в ст. 102-1 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ).

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Что нужно знать о работе по совместительству

Совместительством считается выполнение работниками другой оплачиваемой работы, кроме основной, по трудовому договору в свободный от основной работы период времени. То есть, речь идет о дополнительной работе, которую гражданин может выполнять, не нарушая графики.

  1. Есть два вида совместительства: внутреннее, когда работники выполняют дополнительные обязанности в той же компании, и внешнее, когда дополнительную работу выполняют у других работодателей.
  2. Работа как на основной работе, так по совместительству может быть либо одинаковой, либо разной.
  3. Оформление совместительства может быть как на неограниченную продолжительность, так и на конкретный период. При этом количество мест работы по совместительству закон не ограничивает.
  4. Работа по совместительству предусматривает как полную, так и неполную занятость. Разрешается ее выполнять как до, так и после основного периода работы.

Зарплата совместителя начисляется за фактически выполненный труд. Для внутренних совместителей определяется отдельно по основному месту работы и совместительству. С такой зарплаты совместителей также удерживается НДФЛ 18% и ВС по ставке 5%.

Правила внесения записей в трудовую книжку о работе по совместительству

Что касается внесения такой информации в трудовую книжку, то это определено нормами Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников, утвержденной приказом №58 Министерства труда, Министерства юстиции, Министерства соцзащиты населения. Согласно ему запись о работе по совместительству может вноситься в бумажную трудовую книжку по желанию работников.

По информации Федерации профессиональных союзов, записи должны вноситься, как правило, в случае увольнения работника по совместительству на основании соответствующей справки с места работы относительно сроков работы.

Такие записи уполномочены вносить только работодатели по основному месту работы, поэтому информацию о работе по совместительству должны указывать только они. По правилам, сначала вносится запись о работе по совместительству, а после этого информация об увольнении с основного места работы.

Если за время работы по совместительству работник сменил несколько основных мест работы, то данные о совместительской работе в соответствующие периоды должны вноситься каждым отдельным работодателем по основному месту работы.

"Если этого ранее сделано не было, то нынешний работодатель может внести запись о работе по совместительству только за тот период, который совпадает с работой у него по основному месту работы", — говорится в пояснении.

В трудовую книжку не вносятся записи о приеме на работу на неполное рабочее время/установлении неполного рабочего времени. В ней не указывают условия трудоустройства:

  • период рабочего времени — неполный/сокращенный рабочий день/испытательный срок;
  • характер трудового договора — срочный/бессрочный.

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зарплаты работа деньги сотрудники рынок труда
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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