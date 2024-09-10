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Работа из дома с зарплатой от 50 тыс. грн — ТОП-3 горячих вакансий

10 сентября 2024 09:40
Ксения Симонова - Редактор
Зарплата выше 50 тыс. гривен за дистанционную работу — ТОП-3 вакансии
Женщина за компьютером. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

Для украинцев доступна масса интересных предложений дистанционной работы с заработной платой от 50 тысяч гривен. Речь идет о проверенных вакансиях, размещенных на Едином портале Государственной службы занятости.

Об этом свидетельствует соответствующая информация на портале.

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ТОП-3 вакансий с зарплатой от 50 тыс. гривен

Всего на Едином портале вакансий содержится 257 тысяч проверенных вакансий. Есть предложения работы из дома в ряде сфер.

Работодатели предлагают дистанционную работу работникам, ведь в современном мире это экономит ресурсы, в частности нет необходимости арендовать офис, платить за коммунальные услуги, покупать и обслуживать технику, платить за интернет. Очевидно, что этот факт тоже позволяет больше платить за работу таким работникам, которые берут все расходы на себя.

Работа менеджером по продажам

В частности, работодатели ищут менеджера по продажам на дистанционную работу с заработной платой 55 тысяч гривен. Предлагают работу, которая позволит работать в комфортных для себя условиях из любой точки мира, не будучи привязанным к конкретному месту.

Среди обязанностей:

  • осуществление продаж по телефону продукции компании;
  • заполнение и корректное ведение CRM.

Работа консультантом 1С

Также приглашают украинцев на работу консультантом 1С. Такой специалист должен консультировать о работе программных продуктов, участвовать в проектах автоматизации. Необходимы:

  • наличие опыта работы в страховой сфере от трех лет;
  • обязательное знание 1С на уровне опытного пользователя;
  • знание законов о страховании, принципов ведения учета;
  • знание типичных бизнес-процессов страховых компаний;
  • осведомленность в принципах бухгалтерского, налогового и управленческого учета.

Работа HR-директором

Кроме того, на портале есть вакансия для HR-директора с зарплатой в 80 тысяч гривен для дистанционной работы. Среди требований: опыт работы на аналогичной должности продолжительностью от двух лет в компании от 100 человек. Также важно, чтобы был опыт работы дистанционно. Среди обязанностей:

  • рекрутинг (управление процессом);
  • 1-to-1 с членами команды для измерения уровня удовлетворенности, поднятия духа и открытой коммуникации;
  • адаптация работников (коммуникация, поддержка, документация);
  • построение внутреннего/внешнего HR бренда;
  • кадровое делопроизводство.

Что еще стоит знать

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец открыл производство из-за низкой зарплаты работников образования. Он пошел на такой шаг после обращений учителей.

Ранее мы писали, что в Украине под влиянием нехватки квалифицированных работников продолжает расти заработная плата. В одной из наиболее перспективных в этом вопросе сфер оплата труда в среднем повысилась на 37%, до более 50 тыс. гривен.

зарплаты выплаты работа деньги рынок труда

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10:28 В Киевской области ГСЧС спасла село от масштабного пожара

10:25 В ГПСУ показали, как пограничники "минуснули" российскую пехоту и военную технику

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