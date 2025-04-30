Компенсации работодателям до 120 тыс. грн — что изменилось в 2025 году

Несколько работников на рабочем месте в офисе. Фото: Freepik

В 2025 году больше работодателей смогут воспользоваться программой по предоставлению компенсаций за обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью. Речь идет о сумме до 120 тыс. грн.

Об этом сообщается на государственном портале "Дія. Бізнес".

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Как отмечается, в этом году присоединиться к государственной программе смогут также:

физические лица-предприниматели;

самозанятые граждане, имеющие инвалидность.

Среди других изменений — работодатели смогут получить средства за ветеранов с инвалидностью, которые вернутся на работу. До этого выплаты предоставляли исключительно в случае нового трудоустройства.

Размер выплат от государства за обустройство рабочего места для граждан, имеющих инвалидность, зависит от группы инвалидности. Наибольшую сумму выплачивают за первую группу:

компенсация за места для лиц с инвалидностью первой группы — до 120 тыс. грн;

компенсация за людей с инвалидностью второй группы — до 80 тыс. грн.

Деньги можно получить за ранее купленную специальную мебель и фурнитуру, освещение, инструменты и различные вспомогательные средства.

Как присоединиться к госпрограмме

Принять участие в программе можно как лично в центре занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности, так и дистанционно на портале "Дія".

Для того, чтобы подать заявление онлайн, нужно:

пройти авторизацию на сайте "Дія" с помощью квалифицированной электронной подписи;

заполнить анкетные данные, указав информацию о человеке с инвалидностью и предоставленное специализированное рабочее место;

добавить документы, где подтверждается трудоустройство, квитанции о покупке средств, документы, где подтверждается инвалидность работника/ФЛП/самозанятого лица;

добавить IBAN банковского счета;

подписать заявление квалифицированной электронной подписью.

Скриншот. Источник: Дія

Соответствующую заявку будут рассматривать не более десяти рабочих дней. Если средства согласуют, то они поступят на счет заявителя в течение пяти дней.

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