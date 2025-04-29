Компенсація роботодавцям — як держава платить за працевлаштування молоді у 2025 році

Люди підписують документи. Фото: Unsplash.

В Україні роботодавцям, які пропонують роботу молодим фахівцям, держава надає грошову компенсацію. Виплата покриває 50% мінімальної зарплати.

Редакція Новини.LIVE розповідає, хто з роботодавців може розраховувати на компенсацію у 2025 році.

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Умови державної програми, як йдеться на сайті Державної служби зайнятості, поширюються на роботодавців, які:

наймають молодь до 25 років зі стажем роботи до одного року;

або пропонують перше робоче місце людині віком до 35 років за умови, що молода людина зареєстрована як безробітна в центрі зайнятості;

строк працевлаштування має бути не менше одного року.

Скільки компенсують роботодавцям

Від держави роботодавці отримують 50% мінімальної зарплати. Гроші виплачують кожного непарного місяця роботи працівника, тобто:

у перший;

третій;

п’ятий;

сьомий;

дев’ятий;

одинадцятий місяці.

Що зробити, аби отримати компенсацію

Подати заявку на компенсацію може як юридична особа, так і фізична особа-підприємець. Зробити це можна:

у центрах зайнятості за місцем провадження діяльності роботодавця;

через електронний кабінет роботодавця, використавши електронний підпис;

надіславши документи електронною поштою з накладенням електронного підпису.

Заявка подається не пізніше ніж через два місяці після працевлаштування.

Рішення про надання або відмову у наданні компенсації приймається центром зайнятості протягом п'яти календарних днів з дати отримання всіх даних, в тому числі від Державної податкової служби та Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, що роботодавцям у 2025 році також доступна компенсація у 80-120 тис. гривень. Гроші виплачують підприємствам, які беруть на роботу людей з інвалідністю.

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