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Гроші за роботу для молодих українців — скільки і кому заплатять

29 квітня 2025 10:54
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Компенсація роботодавцям — як держава платить за працевлаштування молоді у 2025 році
Люди підписують документи. Фото: Unsplash.
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

В Україні роботодавцям, які пропонують роботу молодим фахівцям, держава надає грошову компенсацію. Виплата покриває 50% мінімальної зарплати.

Редакція Новини.LIVE розповідає, хто з роботодавців може розраховувати на компенсацію у 2025 році. 

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Умови державної програми, як йдеться на сайті Державної служби зайнятості, поширюються на роботодавців, які:

  • наймають молодь до 25 років зі стажем роботи до одного року;
  • або пропонують перше робоче місце людині віком до 35 років за умови, що молода людина зареєстрована як безробітна в центрі зайнятості;
  • строк працевлаштування має бути не менше одного року.

Скільки компенсують роботодавцям 

Від держави роботодавці отримують 50% мінімальної зарплати. Гроші виплачують кожного непарного місяця роботи працівника, тобто:

  • у перший;
  • третій;
  • п’ятий;
  • сьомий;
  • дев’ятий;
  • одинадцятий місяці.

Що зробити, аби отримати компенсацію

Подати заявку на компенсацію може як юридична особа, так і фізична особа-підприємець. Зробити це можна: 

  • у центрах зайнятості за місцем провадження діяльності роботодавця;
  • через електронний кабінет роботодавця, використавши електронний підпис;
  • надіславши документи електронною поштою з накладенням електронного підпису.

Заявка подається не пізніше ніж через два місяці після працевлаштування. 

Рішення про надання або відмову у наданні компенсації приймається центром зайнятості протягом п'яти календарних днів з дати отримання всіх даних, в тому числі від Державної податкової служби та Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, що роботодавцям у 2025 році також доступна компенсація у 80-120 тис. гривень. Гроші виплачують підприємствам, які беруть на роботу людей з інвалідністю.

Також ми писали, що в Україні змінилися підходи до надання громадянам статусу безробітного. Тепер оформити його можуть працездатні громадяни без доходів ще до виходу на пенсію.

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