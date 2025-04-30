Компенсації роботодавцям до 120 тис. грн — що змінилось у 2025 році

Кілька працівників на робочому місці в офісі. Фото: Freepik

У 2025 році більше роботодавців зможуть скористатися програмою з надання компенсацій за облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю. Йдеться про суму до 120 тис. грн.

Про це повідомляється на державному порталі "Дія. Бізнес".

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Як зазначається, цьогоріч долучитися до державної програми зможуть також:

фізичні особи-підприємці;

самозайняті громадяни, які мають інвалідність.

Серед інших змін — роботодавці зможуть отримати кошти за ветеранів з інвалідністю, які повернуться на роботу. До цього виплати надавали виключно у разі нового працевлаштування.

Розмір виплат від держави за облаштування робочого місця для громадян, які мають інвалідність, залежить від групи інвалідності. Найбільшу суму виплачують за першу групу:

компенсація за місця для осіб з інвалідністю першої групи — до 120 тис. грн;

компенсація за людей з інвалідністю другої групи — до 80 тис. грн.

Гроші можна отримати за раніше куплені спеціальні меблі та фурнітуру, освітлення, інструменти та різноманітні допоміжні засоби.

Як долучитися до держпрограми

Взяти участь у програмі можна як особисто у центрі зайнятості за місцем провадження господарської діяльності, так і дистанційно на порталі "Дія".

Для того, щоб подати заяву онлайн, потрібно:

пройти авторизацію на сайті "Дія" за допомогою кваліфікованого електронного підпису;

заповнити анкетні дані, вказавши інформацію про людину з інвалідністю та надане спеціалізоване робоче місце;

додати документи, де підтверджується працевлаштування, квитанції про купівлю засобів, документи, де підтверджується інвалідність працівника/ФОП/самозайнятої особи;

додати IBAN банківського рахунку;

підписати заяву кваліфікованим електронним підписом.

Скриншот. Джерело: Дія

Відповідну заявку розглядатимуть не більше десяти робочих днів. Якщо кошти погодять, то вони надійдуть на рахунок заявника упродовж п'яти днів.

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