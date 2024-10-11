Зарплаты в Германии — известно, у каких специалистов доход выше 100 тыс. евро

Человек за компьютером. Фото: buhgalter

В Германии на фоне спада производства меняются темпы роста заработных плат. Тем не менее, у некоторых специалистов годовой доход превышает 100 тыс. евро.

Об этом свидетельствует "Отчет о зарплатах в 2025 году" кадровой компании Robert Half, пишет немецкое издание Deutsche Welle.

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Согласно обнародованной информации, стагнация в вопросе заработной платы наблюдается во многих отраслях, в частности в финансовой и IT сфере.

Однако в ряде секторов экономики страны от информационного до банковского — граждане имеют в среднем размер годового дохода выше 100 тыс. евро.

Аналитики изучили размер зарплат в финансовом секторе. Больше всего зарабатывают такие специалисты, как бухгалтеры, финансовые аналитики, риск-менеджеры. В частности, на 100 тысяч евро могут рассчитывать главные бухгалтеры. В среднем старшим риск-менеджерам платят 127,5 тыс. евро в год. Зарплата финансового аналитика составляет 97,75 тыс. евро.

Что касается сферы информтехнологий, то годовой доход высококвалифицированного разработчика программного обеспечения составляет 109,5 тыс. евро.

Относительно менее перспективных отраслей, то у секретарей, офис-менеджеров, помощников руководителей — значительно меньшие зарплаты. В частности, секретарь на начальной стадии карьеры получает 35 тысяч евро в год. Более опытным платят 50 тысяч евро.

Ключевым стимулом повышения зарплаты работников для немецких работодателей является эффективность персонала. Так, около половины принимавших участие в исследовании респондентов отметили, что повышают заработную плату с целью:

поощрения за достигнутые цели;

удержания сотрудника;

повышения его мотивации.

Как показывает исследование, каждый четвертый сотрудник доволен своей заработной платой. В то же время каждый четвертый — не прочь сменить место работы, если доход будет выше по меньшей мере на 20%.

Работодатели в большинстве своем с оптимизмом настроены на 2025 год: планируют трудоустраивать новых сотрудников, брать на проектную работу, сохранить темпы набора персонала на том же уровне или превысить его. Наивысший спрос фиксируют на таких специалистов:

финансистов;

работников систем внутреннего контроля;

специалистов по работе с клиентами;

специалистов в области IT.

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