Работа во время войны — кто из украинцев не имеет права расторгать трудовые договоры

Собеседование работников в офисе. Фото: Freepik

В Украине во время военного положения некоторые работники не имеют права расторгать трудовые договоры по собственной инициативе. Речь идет о категориях граждан, которых из-за военной агрессии России привлекли к выполнению общественно полезных работ.

Это предусмотрено законом "О правовом режиме военного положения".

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Особенности общественно-полезной работы

Согласно постановлению правительства №753, общественно полезные работы считаются видом временной трудовой деятельности трудоспособных лиц во время военного положения.

Соответствующая трудовая деятельность предусматривает, что работники:

выполняют работы оборонного характера;

привлечены к ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного, природного, военного характера;

удовлетворяют потребности украинской армии, военных формирований и сил гражданской защиты;

обеспечивают деятельность национальной экономики и системы обеспечения жизнедеятельности населения.

К ним разрешается привлекать трудоспособных лиц, которые не подлежат мобилизации, однако не имеют ограничений к работе по возрасту и состоянию здоровья:

безработных и других незанятых лиц;

работников предприятий, функционирующих во время военного положения (в случае согласия руководителей);

лиц, занятых в личном сельском хозяйстве;

студентов высших, учащихся и слушателей профессионально-технических учебных заведений;

самозанятых лиц.

Такие работники с временной занятостью могут выполнять самую разную работу, однако в основном оказывают помощь населению, в частности, лицам с инвалидностью, детям, а также пожилым гражданам.

Соответствующие работы не могут быть связаны с деятельностью, направленной на получение прибыли.

Права работников, привлеченных к общественно-полезным работам

С гражданами, выполняющими общественно-полезные работы во время военного положения, заключаются срочные трудовые договоры. Расторгнуть договор по собственной инициативе такие работники не имеют права.

Поскольку общественно полезные работы не требуют обязательного согласия работников, поэтому они не могут уволиться по собственному желанию.

На период выполнения общественно полезных работ за работниками сохраняется предыдущее место работы (должности).

Работники обеспечиваются оплатой труда в размере не ниже размера минимальной зарплаты, установленной на день ее начисления, за полностью выполненную месячную норму труда, установленную на основе положений закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Также на них распространяются требования законодательства:

о труде;

об охране труда;

общеобязательном государственном соцстраховании.

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