Криза на ринку праці — як збираються повертати біженців в Україну

Працівники здійснюють ремонт. Фото: УНІАН

В українському уряді, в очікуванні поглиблення кризи на ринку праці, розраховують на повернення з-за кордону 70% біженців, які були змушені виїхати через повномасштабне вторгнення Росії. Реалізація цього буде можлива виключно за умови завершення війни та економічного розвитку України.

Про це розповів міністр національної єдності Олексій Чернишов в інтерв'ю BBC.

Читайте також:

Скорочення населення та гостра потреба у робочій силі

За словами очільника Міністерства національної єдності, Україна після війни гостро потребуватиме робочої сили для відновлення економічного потенціалу. За розрахунками відомства, для подвоєння ВВП країні знадобиться додатково 4,5 млн громадян.

В ООН прогнозують, що до кінця століття українському населенню загрожує суттєве скорочення. Йдеться про 15 млн громадян, що є невтішною перспективою.

"Щоб нам думати про подвоєння нашого ВВП після завершення війни... нам потрібні робочі руки. Нам потрібно додатково 4,5 мільйони людей, які будуть працювати", — зауважив він.

Щороку в Україні народжується близько 150 тис. дітей, а помирає 450 тис. осіб. Тобто втрата населення сягає 300 тисяч осіб. Така кількість громадян дорівнює населенню цілого обласного центру.

"Тому очевидно, що ми маємо втручатися в цю ситуацію та її змінювати", — додав голова відомства.

Наміри українських біженців щодо повернення додому

Міністр зазначив, що кожен третій український громадянин, який виїхав після 24 лютого 2022 року, готовий повернутися додому, частина українців розмірковує над цим. Їхнє рішення залежить від економічного оновлення, реформ та розвитку країни.

Все ж уряд розраховує, що більшість українських громадян прагнутимуть повернутись на батьківщину, а частина серйозно розглядатиме можливість повернення додому упродовж пів року після припинення війни в країні. Річ у тім, що деякі громадяни за ці роки успішно інтегрувалась у нових країнах та мають там професійний розвиток, тому для повернення вони повинні бачити перспективи у власній країні.

"Українці в Європі є досвідченими громадянами, які користуються демократичними здобутками реформованих країн. Тому безумовно вони будуть очікувати таких змін в Україні…" — повідомив Чернишов.

Варто зауважити, що Кабінет Міністрів виділив Міністерству національної єдності 150 млн гривень з держбюджету для сприяння поверненню біженців з-за кордону.

Станом на початок 2025 року 4,2 млн українців мали статус тимчасового захисту в європейських країнах Євросоюзу, за офіційною інформацією ЄС. Левову частку у 60% прихистили разом Німеччина (1,1 млн), Польща (975 тис.) та Чехія (376 тис.).

Нагадаємо, в Україні запровадили надбавку до зарплатні за знання англійської мови. Відповідна доплата дорівнюватиме 10% від розміру посадового окладу.

Раніше ми розповідали про особливості виплати працівникам, окрім заробітної плати, додаткової винагороди. Існує кілька видів премій та є різні підходи в обчисленні розміру таких виплат у 2025 році.