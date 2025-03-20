Робота під час війни — хто з українців не має права розривати трудові договори

Співбесіда працівників в офісі. Фото: Freepik

В Україні під час воєнного стану деякі працівники не мають права розривати трудові договори за власною ініціативою. Йдеться про категорії громадян, яких через військову агресію Росії залучили до виконання суспільно корисних робіт.

Це передбачено законом "Про правовий режим воєнного стану".

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Особливості суспільно-корисної роботи

Відповідно до постанови уряду №753, суспільно корисні роботи вважаються видом тимчасової трудової діяльності працездатних осіб під час воєнного стану.

Відповідна трудова діяльність передбачає, що працівники:

виконують роботи оборонного характеру;

залучені до ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного, воєнного характеру;

задовольняють потреби української армії, військових формувань та сил цивільного захисту;

забезпечують діяльність національної економіки та системи забезпечення життєдіяльності населення.

До них дозволяється залучати працездатних осіб, котрі не підлягають мобілізації, проте не мають обмежень до роботи за віком та станом здоров’я:

безробітних та інших незайнятих осіб;

працівників підприємств, що функціонують під час воєнного стану (у разі згоди керівників);

осіб, зайнятих в особистому сільському господарстві;

студентів вищих, учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів;

самозайнятих осіб.

Такі працівники з тимчасовою зайнятістю можуть виконувати найрізноманітнішу роботу, проте здебільшого надають допомогу населенню, зокрема, особам з інвалідністю, дітям, а також громадянам похилого віку.

Відповідні роботи не можуть бути пов’язані з діяльністю, спрямованою на одержання прибутку.

Права працівників, залучених до суспільно-корисних робіт

З громадянами, які виконують суспільно-корисні роботи під час воєнного стану, укладаються строкові трудові договори. Розірвати договір за власною ініціативою такі працівники не мають права.

Оскільки суспільно корисні роботи не вимагають обов’язкової згоди працівників, тому вони не можуть звільнитися за власним бажанням.

На період виконання суспільно корисних робіт за працівниками, зберігається попереднє місце роботи (посади).

Працівники забезпечуються оплатою праці у розмірі не нижче розміру мінімальної зарплати, встановленої на день її нарахування, за повністю виконану місячну норму праці, встановлену на основі положень закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Також на них поширюються вимоги законодавства:

про працю;

про охорону працю;

загальнообов’язкове державне соцстрахування.

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