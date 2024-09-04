Работа учителей за границей — отнесут ли этот период в стаж

Педагог в классе. Фото: nus.org.ua

Украинское правительство приняло решение о страховом стаже педагогов и научно-педагогических работников, работающих за границей. От этого будут зависеть условия выхода и начисление пенсий в будущем.

Об этом сообщает Министерство образования и науки.

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Зачислят ли работу педагогов за границей к стажу

Согласно решению Кабинета министров, период, когда учителя работали на педагогических должностях за границей, будут относиться к страховому стажу в Украине для получения пенсии и надбавок за выслугу лет в будущем.

Ранее период работы на должностях педагогических и научно-педагогических работников за границей относился к страховому стажу педагогической деятельности для начисления доплаты за выслугу лет, если это предусматривалось международными договорами. Однако есть страны, с которыми у Украины нет таких соглашений, поэтому работа за границей не могла засчитываться в стаж.

После начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, число стран, где трудоустроены педагоги и ученые из Украины, существенно выросло.

То есть работникам, которые по возвращении на родину трудоустроились на педагогические или научно-педагогические должности, не засчитывали время работы за границей в стаж.

Размеры надбавок педагогам за выслугу лет

Ежемесячная надбавка за выслугу лет зависит от стажа работы. Педагогические и научно-педагогические работники учреждений образования имеют право на следующие доплаты:

более трех лет — 10% должностного оклада;

более десяти лет — 20% должностного оклада;

более 20 лет — 30% должностного оклада.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец открыл производство из-за низкой заработной платы работников образования. Он последовал на такой шаг после обращений учителей.

Также мы писали, что украинцы могут иметь высокую заработную плату европейского уровня, не выезжая за границу. В Государственном центре занятости насчитывается ряд вакансий от международных организаций и компаний с предлагаемой высокой оплатой труда.