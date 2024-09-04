Робота вчителів за кордоном — чи зарахують цей період до стажу

Педагог у класі. Фото: nus.org.ua

Український уряд ухвалив рішення щодо страхового стажу педагогів та науково-педагогічних працівників, які працюють за кордоном. Від цього залежатимуть умови виходу та нарахування пенсій у майбутньому.

Про це повідомляє Міністерство освіти та науки.

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Чи зарахують роботу педагогів за кордоном до стажу

Згідно з рішенням Кабінету міністрів, період, коли вчителі працювали на педагогічних посадах за кордоном, будуть зараховувати до страхового стажу в Україні для отримання пенсії та надбавок за вислугу років у майбутньому.

Раніше період роботи на посадах педагогічних і науково-педагогічних працівників за кордоном зараховували до страхового стажу педагогічної діяльності для нарахування доплати за вислугу років, якщо це передбачалося міжнародними договорами. Проте є країни, з якими в України нема таких угод, тому робота за кордоном не могла зараховуватися до стажу.

Після початку повномасштабної війни, з 24 лютого 2022 року, число країн, де працевлаштовані педагоги та науковці з України, суттєво зросло.

Тобто працівникам, які після повернення на батьківщину працевлаштувалися на педагогічні чи науково-педагогічні посади, не зараховували час роботи за кордоном до стажу.

Розміри надбавок педагогам за вислугу років

Щомісячна надбавка за вислугу років залежить від стажу роботи. Педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів і установ освіти мають право на такі доплати:

більш ніж три роки — 10% посадового окладу;

понад десять років — 20% посадового окладу;

більш ніж 20 років — 30% посадового окладу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відкрив провадження через низьку заробітну плату працівників освіти. Він пішов на такий крок після звернень вчителів.

Також ми писали, що українці можуть мати високу заробітну плату європейського рівня, не виїжджаючи за кордон. У Державному центрі зайнятості налічується низка вакансій від міжнародних організацій та компаній з пропонованою високою оплатою праці.