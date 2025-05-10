Пенсионеры на госслужбе — до какого возраста могут работать

Пенсионер идет по улице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинцы, которые уже достигли пенсионного возраста, могут работать на государственной службе. Но со временем им все же придется уйти на заслуженный отдых.

Как говорится на портале Medoc.ua, предельный возраст пребывания на должностях государственной службы — 65 лет.

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Работа на государственной службе

Как отмечается, у 65-летних украинцев есть право получить назначение на госдолжность и работать на ней год без проведения ежегодного конкурса. Такое решение может принять учреждение, в котором работает пенсионер.

Также по закону государственный служащий может оставаться на должности даже после того, как ему исполнится 65 лет. Нужно лишь получить согласие от работодателя. Однако работать на своей должности человек может только до достижения 70-летнего возраста.

Как госслужащие уходят на пенсию

Получить пенсию государственного служащего в Украине, по информации Пенсионного фонда, могут:

граждане, которые приобрели не менее 10 лет стажа на должностях государственной службы и по состоянию на 1 мая 2016 года день работали государственным служащим;

украинцы с не менее чем 20 годами стажа на должностях государственной службы (независимо от факта работы по состоянию на 1 мая 2016 года).

Размер пенсии у госслужащих — 60% зарплаты.

Ранее в ПФУ объяснили, что происходит с пенсионными выплатами человека, который считается пропавшим без вести. В госучреждении рассказали, когда человеку предоставляют соответствующий статус.

Также мы рассказывали, кто из граждан имеет право на пенсию по инвалидности без требования наличия определенного количества стажа. Особыми правилами может воспользоваться часть военнослужащих.