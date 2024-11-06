Работа в ноябре – вакансии от Госзанятости с зарплатой от 40 тыс. грн

Сотрудник на СТО. Фото: hunters-garage

Государственная служба занятости на Едином портале вакансий обновила список предложений. В ноябре ряд компаний приглашают украинцев на официальную работу с заработной платой от 40 тыс. гривен.

Об этом свидетельствуют данные на портале Госслужбы занятости.

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Работа монтажником

Так, в одной из вакансий на портале Центра занятости сообщается, что ищут на работу монтажников. Предприятие находится в Пустомытах Львовской области. Среди задач и обязанностей: изготовление элеваторного оборудования, выездная работа на объекты, сборка узлов оборудования по чертежам, выезды на рекламации к клиентам, а также ремонт оборудования различной сложности на территории клиентов. Работа — пять дней в неделю. Требуют наличие образовательного уровня: квалифицированный рабочий. Также ждут человека, имеющего аналогичный опыт работы, наличие водительского удостоверения. Заработная плата — 40 тыс. грн.

Работа электромехаником

Еще одно предприятие в Белой Церкви Киевской области ищет человека на должность электромеханика. Среди задач и обязанностей: осуществление диагностики и ремонта электрооборудования авто, компьютера диагностика. Выполнение ремонтов стартеров, генераторов, электросистем транспорта, установка дополнительного оборудования. Режим работы: пятидневная рабочая неделя. Образовательный уровень: квалифицированный рабочий. Работодатель готов взять на этот пост даже человека без опыта работы. Заработную плату обещают на уровне 40 тыс. гривен.

Работа водителем по перевозке грузов

В Нововолынске Волынской области ищут на работу водителя автотранспортных средств. Требуют наличие знаний правил дорожного движения, правил перевозок грузов, а также пассажиров и багажа. Предстоит обеспечивать надлежащее техническое состояние транспорта. Среди обязанностей — осуществление грузовых перевозок за пределами Украины. Пятидневная рабочая неделя. Образовательный уровень: квалифицированный рабочий. Требуют наличие категории СЕ. Заработная плата гарантируется на уровне 40 тыс. гривен. Социальные преимущества — доставка на работу/с работы.

Работа инженером-программистом

Также в Черкассах одна из компаний приглашает на работу инженера-программиста. Среди задач и обязанностей — разработка нового функционала delphi.five bird.ehealth. Возможна дистанционная работа. Пятидневная рабочая неделя. Образовательный уровень: младший бакалавр, магистр, бакалавр. Берут и без опыта работы. Социальные преимущества — профессиональное развитие. Заработная плата составляет 45 тыс. гривен.

Работа банковским аналитиком

В Сумах один из государственных банков приглашает на работу аналитика по направлению управление недвижимостью. Среди обязанностей — сопровождение и управление объектами не операционной (инвестационной) недвижимости банка и движимого имущества в регионах Полтавской, Харьковской, Сумской области; осуществление мониторинга фактического состояния, принятие мер по поддержке эксплуатационных характеристик недвижимости, заключение договоров, обеспечение уплаты потребленных коммунальных и эксплуатационных услуг, мониторинг задолженности, оформление документов объектов недвижимости и движимого имущества с целью продажи. Пятидневная рабочая неделя. Образовательный уровень: магистр, бакалавр. Требуют опыт работы. Заработная плата — 43,7 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, Государственная служба статистики сообщает, что в Украине средняя заработная плата выросла на 22,1% в 2024 году. Особенно быстро работодатели повысили оплату труда в трех сферах.

Также мы писали, что педагоги направили обращение в Кабинет министров, Верховную Раду и Министерство образования с требованием не применять 5% военного сбора для их заработных плат. Педагоги сетуют, что и без того в отрасли критически низкая оплата труда.