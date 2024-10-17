Зарплати в Україні — у яких сферах стрімко зростає оплата праці у 2024 році

Електрик на завданні. kartinki.pics

Державна служба статистики інформує, що в Україні середня заробітна плата зросла на 22,1% у 2024 році. Особливо стрімко роботодавці підвищили оплату праці у трьох сферах.

Про це свідчать дані служби статистики.

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Сфери, де найбільше зросли зарплати

Так, найбільше зарплата змінилась у бік підвищення у сфері авіаційного транспорту. Компанії працюють за кордоном, продовжують роботу й аеропорти для підтримки стану інфраструктури з метою швидкого відновлення рейсів після війни, коли відкриють небо для польотів.

Працівникам авіатранспорту у середньому платять 43,4 тис. грн. Оплата праці проти другого кварталу поточного року зросла на 46%.

Далі йде поштова та кур'єрська діяльність. Там фіксують стрімкі темпи зростання зарплатні. За рік у галузі середню оплату праці підвищили на 42,7%, до понад 16 тис. грн.

На третьому рядку сфер із найбільшими темпами зростання зарплатні — "надання інших видів послуг" (різноманітні послуги). Зарплату підвищили на 38%, до 24,2 тис. грн.

Зросли суттєво також зарплати у сфері будівництва. Там платять фахівцям на 37,6%.

Найнижчі темпи зростання зарплатні — у галузях мистецтво, спорт, розваги та відпочинок, де платять 15,1 тис. грн. Показник на 9% більший проти минулого року.

Кому ще найбільше платять у жовтні

За інформацією Державної служби зайнятості, на Єдиному порталі вакансій серед найвищих зарплат станом на 17 жовтня такі:

поліцейський поліції особливого призначення — 125 тис. грн у Києві;

інспектор прикордонної служби — 125 тис. грн у Краматорську;

фінансовий аудитор — 112,75 тис. грн у Львові;

вантажник на виробництво — 143 тис. грн в Одесі;

інженер-програміст — 110 тис. грн у Києві;

фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення — 110 тис. грн у Києві.

Що ще варто знати

Нагадаємо, освітяни скерували звернення до Кабінету міністрів, Верховної Ради та Міністерства освіти з вимогою не застосовувати 5% військового збору для їхніх заробітних плат. Педагоги нарікають, що і без того в галузі критично низька оплата праці.

Також ми писали, що виплата одноразової винагороди у 70 тис. грн призначена для військових, які беруть участь у бойових діях на передовій або виконують завдання в тилу противника. Ці кошти нараховуються за кожні 30 днів служби в таких умовах, і після накопичення цього строку виплата здійснюється на початку наступного місяця.