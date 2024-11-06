Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Робота із зарплатою від 40 тис. грн — вакансії від Держзайнятості arrow

Робота із зарплатою від 40 тис. грн — вакансії від Держзайнятості

6 листопада 2024 14:30
Ксенія Симонова - Редактор
Робота у листопаді — вакансії від Держзайнятості із зарплатою від 40 тис. грн
Працівник на СТО. Фото: hunters-garage
Ксенія Симонова - Редактор

Державна служба зайнятості на Єдиному порталі вакансій оновила перелік пропозицій. Зокрема, у листопаді низка компаній запрошують українців на офіційну роботу із заробітною платою від 40 тис. гривень.

Про це свідчать дані на порталі Держслужби зайнятості.

Читайте також:

ТОП-5 вакансій із зарплатою від 40 тис. грн

Робота монтажником

Так, в одній з вакансій на порталі Центру зайнятості повідомляється, що шукають на роботу монтажників. Підприємство розташоване у Пустомитах Львівської області. Серед завдань та обов'язків: виготовлення елеваторного обладнання, здійснення виїзної роботи на об'єкти, складання вузлів обладнання за кресленнями, виїзди на рекламації до клієнтів, а також ремонт обладнання різної складності на території клієнтів. Робота — п'ять днів на тиждень. Вимагають наявність освітнього рівня: кваліфікований робітник. Також чекають на людину, яка має аналогічний  досвід роботи, наявність посвідчення водія. Заробітна плата — 40 тис. гривень.

Робота електромеханіком

Ще одне підприємство у Білій Церкві Київської області шукає людину на посаду електромеханіка. Серед завдань та обов'язків: здійснення діагностування та ремонту електрообладнання авто, комп'ютера діагностика. Виконання ремонтів стартерів, генераторів, електросистеми транспорту та встановлення додаткового обладнання. Режим роботи: п'ятиденний робочий тиждень. Освітній рівень: кваліфікований робітник. Роботодавець готовий взяти на цю посаду навіть людину без досвіду. Заробітну плату обіцяє на рівні 40 тис. гривень.

Робота водієм з перевезень вантажів

У Нововолинську Волинської області шукають на роботу водія автотранспортних засобів. Вимагають знання правил дорожнього руху, правил перевезень вантажів, а також пасажирів та багажу. Потрібно буде забезпечувати належний технічний стан транспорту. Серед обов'язків — здійснення вантажних перевезень за межами України. П'ятиденний робочий тиждень. Освітній рівень: кваліфікований робітник. Вимагають наявність категорії СЕ. Заробітну плату гарантують на рівні 40 тис. гривень. Соціальні переваги — доставка до роботи/з роботи.

Робота інженером-програмістом

Також у Черкасах одна з компаній запрошує на роботу інженера-програміста. Серед завдань та обов'язків — розробка нового функціоналу delphi.five bird.ehealth. Можлива дистанційна робота. П'ятиденний робочий тиждень. Освітній рівень: молодший бакалавр, магістр, бакалавр. Беруть і без досвіду роботи. Соціальні переваги: професійний розвиток. Заробітна плата сягає 45 тис. гривень.

Робота банківським аналітиком

У Сумах один із державних банків запрошує на роботу аналітика напрямку управління нерухомістю. Серед обов'язків —  супроводження та управління об'єктами не операційної (інвестаційної) нерухомості банку та рухомого майна в регіонах Полтавської, Харківської, Сумської області; здійснення моніторингу фактичного стану, вживання заходів щодо підтримки експлуатаційних характеристик нерухомості, укладення договорів, забезпечення сплати спожитих комунальних та експлуатаційних послуг, моніторинг заборгованості, оформлення документів об'єктів нерухомості та рухомого майна з метою продажу. П'ятиденний робочий тиждень. Освітній рівень: магістр, бакалавр. Вимагають наявність досвіду роботи. Заробітна плата — 43,7 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Державна служба статистики інформує, що в Україні середня заробітна плата зросла на 22,1% у 2024 році. Особливо стрімко роботодавці підвищили оплату праці у трьох сферах.

Також ми писали, що освітяни скерували звернення до Кабінету міністрів, Верховної Ради та Міністерства освіти з вимогою не застосовувати 5% військового збору для їхніх заробітних плат. Педагоги нарікають, що і без того в галузі критично низька оплата праці.

вакансії зарплати Держслужба зайнятості ринок праці робота

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:43 Молоді знизили перший внесок на іпотеку — як оформити через Дію

16:43 Трамп президент — що буде з Одесою

16:42 Був у лісі не один місяць — на Прикарпатті знайшли тіло чоловіка

16:42 Блохін розкрив деталі святкування свого 72-річчя

16:39 ВЛК для призовника, щоб влаштуватися на роботу — чи потрібно це

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Ексклюзив

16:34 Що може зробити Байден для України до Трампа, — думка Чернєва

16:33 Окупанти посилюють кордони з Україною засобами РЕБ — фото

16:24 Перемога Трампа на виборах — мережа "вибухнула" мемами

16:22 Рішення Байдена у перехідний період — чого очікувати

16:22 Нардепи закликають ВР зберегти 64% податків в бюджетах громад

16:43 Молоді знизили перший внесок на іпотеку — як оформити через Дію

16:43 Трамп президент — що буде з Одесою

16:42 Був у лісі не один місяць — на Прикарпатті знайшли тіло чоловіка

16:42 Блохін розкрив деталі святкування свого 72-річчя

16:39 ВЛК для призовника, щоб влаштуватися на роботу — чи потрібно це

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Ексклюзив

16:34 Що може зробити Байден для України до Трампа, — думка Чернєва

16:33 Окупанти посилюють кордони з Україною засобами РЕБ — фото

16:24 Перемога Трампа на виборах — мережа "вибухнула" мемами

16:22 Рішення Байдена у перехідний період — чого очікувати

16:22 Нардепи закликають ВР зберегти 64% податків в бюджетах громад

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:40 Ціни на латунь у листопаді — вартість 1 кг кольорових металів

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

06:03 Як працює система виборів президента у США

4 листопада 2024
Ексклюзив

21:03 Україна отримала потужну допомогу для розмінування, — фото, відео

Ексклюзив

19:09 Під охороною ЮНЕСКО — що змінилося для Одеси

06:37 Ціни на продукти — як в Україні здорожчали овочі у 2024 році

2 листопада 2024

21:16 Небезпека для киян — міст Метро можуть закрити

Text

13:03 Перемога Трампа та можливий вихід ЗСУ з Курщини — ефір День.LIVE

Text

12:44 Нардеп заявив, що вплине на збільшення бюджету допомоги від США

Text

12:06 Забезпечення військових — скільки закладено в бюджеті на МОУ

Text

09:33 Республіканці в Сенаті США та підрахунок голосів — Новини.LIVE

Text

08:00 Вибори у США та збої в роботі телефонів — ефір Ранок.LIVE

5 листопада 2024
Text

22:06 Економіст пояснив, чому Китай заборонив криптовалюту

Text

21:39 Вдова через три місяці — Ілона Мазур у проєкті Жінки-фенікс

Text

20:37 Вибори в США — влада посилює заходи безпеки

Text

19:50 У Шевченківській РДА пояснили причину затримок опалення у Києві

Text

19:24 Нардеп спрогнозував наслідки нового закону щодо зберігання дров

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

4 листопада 2024

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі