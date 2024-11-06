Робота у листопаді — вакансії від Держзайнятості із зарплатою від 40 тис. грн

Працівник на СТО. Фото: hunters-garage

Державна служба зайнятості на Єдиному порталі вакансій оновила перелік пропозицій. Зокрема, у листопаді низка компаній запрошують українців на офіційну роботу із заробітною платою від 40 тис. гривень.

Про це свідчать дані на порталі Держслужби зайнятості.

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Робота монтажником

Так, в одній з вакансій на порталі Центру зайнятості повідомляється, що шукають на роботу монтажників. Підприємство розташоване у Пустомитах Львівської області. Серед завдань та обов'язків: виготовлення елеваторного обладнання, здійснення виїзної роботи на об'єкти, складання вузлів обладнання за кресленнями, виїзди на рекламації до клієнтів, а також ремонт обладнання різної складності на території клієнтів. Робота — п'ять днів на тиждень. Вимагають наявність освітнього рівня: кваліфікований робітник. Також чекають на людину, яка має аналогічний досвід роботи, наявність посвідчення водія. Заробітна плата — 40 тис. гривень.

Робота електромеханіком

Ще одне підприємство у Білій Церкві Київської області шукає людину на посаду електромеханіка. Серед завдань та обов'язків: здійснення діагностування та ремонту електрообладнання авто, комп'ютера діагностика. Виконання ремонтів стартерів, генераторів, електросистеми транспорту та встановлення додаткового обладнання. Режим роботи: п'ятиденний робочий тиждень. Освітній рівень: кваліфікований робітник. Роботодавець готовий взяти на цю посаду навіть людину без досвіду. Заробітну плату обіцяє на рівні 40 тис. гривень.

Робота водієм з перевезень вантажів

У Нововолинську Волинської області шукають на роботу водія автотранспортних засобів. Вимагають знання правил дорожнього руху, правил перевезень вантажів, а також пасажирів та багажу. Потрібно буде забезпечувати належний технічний стан транспорту. Серед обов'язків — здійснення вантажних перевезень за межами України. П'ятиденний робочий тиждень. Освітній рівень: кваліфікований робітник. Вимагають наявність категорії СЕ. Заробітну плату гарантують на рівні 40 тис. гривень. Соціальні переваги — доставка до роботи/з роботи.

Робота інженером-програмістом

Також у Черкасах одна з компаній запрошує на роботу інженера-програміста. Серед завдань та обов'язків — розробка нового функціоналу delphi.five bird.ehealth. Можлива дистанційна робота. П'ятиденний робочий тиждень. Освітній рівень: молодший бакалавр, магістр, бакалавр. Беруть і без досвіду роботи. Соціальні переваги: професійний розвиток. Заробітна плата сягає 45 тис. гривень.

Робота банківським аналітиком

У Сумах один із державних банків запрошує на роботу аналітика напрямку управління нерухомістю. Серед обов'язків — супроводження та управління об'єктами не операційної (інвестаційної) нерухомості банку та рухомого майна в регіонах Полтавської, Харківської, Сумської області; здійснення моніторингу фактичного стану, вживання заходів щодо підтримки експлуатаційних характеристик нерухомості, укладення договорів, забезпечення сплати спожитих комунальних та експлуатаційних послуг, моніторинг заборгованості, оформлення документів об'єктів нерухомості та рухомого майна з метою продажу. П'ятиденний робочий тиждень. Освітній рівень: магістр, бакалавр. Вимагають наявність досвіду роботи. Заробітна плата — 43,7 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Державна служба статистики інформує, що в Україні середня заробітна плата зросла на 22,1% у 2024 році. Особливо стрімко роботодавці підвищили оплату праці у трьох сферах.

Також ми писали, що освітяни скерували звернення до Кабінету міністрів, Верховної Ради та Міністерства освіти з вимогою не застосовувати 5% військового збору для їхніх заробітних плат. Педагоги нарікають, що і без того в галузі критично низька оплата праці.