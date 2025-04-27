Можно ли устанавливать испытательный срок ВПЛ в Украине — детали

Работа для ВПЛ — о каком нюансе знают не все украинцы
Некоторые работодатели в Украине устанавливают работникам испытательный срок при трудоустройстве. Однако это требование не распространяется на некоторых граждан.
Об этом рассказали в Управлении инспекционной деятельности в Житомирской области.
Трудоустройство ВПЛ во время войны — что нужно знать
Так, при обычных условиях, в соответствии с Кодексом законов о труде, когда человека берут на работу, то испытательный срок не может быть длиннее трех месяцев. Однако профсоюз может согласовать и шестимесячный срок испытательного срока.
В то же время закон прямо запрещает, чтобы условие пройти испытательный срок применялось для трудоустройства:
- лиц до 18 лет;
- молодых специалистов после завершения высшего образования;
- граждан, уволенных в запас;
- работников на временных и сезонных работах;
- ВПЛ.
Однако, как отмечают специалисты, правила могут меняться, поскольку в Украине продолжается полномасштабная война. Так, в Законе Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" указано, что у работодателей есть право устанавливать условие об испытательном сроке, когда они заключают трудовой договор с любой категорией работников. Это условие касается даже тех людей, которые в мирное время от этого освобождались.
Итак, в условиях войны и введенного в Украине военного положения, ВПЛ лишены законодательной защиты от назначения испытательного срока при трудоустройстве.
Ранее мы рассказывали о нюансах в выплатах зарплаты во время войны. Мало кто знает, но у работодателей есть законные причины отсрочить начисление денег.
Также мы писали, у кого из украинцев есть право работать по сокращенному графику. В таком случае работнику должны выплачивать даже во время военного положения полную тарифную ставку или оклад.
Читайте Новини.LIVE!