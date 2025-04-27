Можно ли устанавливать испытательный срок ВПЛ в Украине — детали

Люди в офисе подписывают документы. Фото: Unsplash

Некоторые работодатели в Украине устанавливают работникам испытательный срок при трудоустройстве. Однако это требование не распространяется на некоторых граждан.

Об этом рассказали в Управлении инспекционной деятельности в Житомирской области.

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Так, при обычных условиях, в соответствии с Кодексом законов о труде, когда человека берут на работу, то испытательный срок не может быть длиннее трех месяцев. Однако профсоюз может согласовать и шестимесячный срок испытательного срока.

В то же время закон прямо запрещает, чтобы условие пройти испытательный срок применялось для трудоустройства:

лиц до 18 лет;

молодых специалистов после завершения высшего образования;

граждан, уволенных в запас;

работников на временных и сезонных работах;

ВПЛ.

Однако, как отмечают специалисты, правила могут меняться, поскольку в Украине продолжается полномасштабная война. Так, в Законе Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" указано, что у работодателей есть право устанавливать условие об испытательном сроке, когда они заключают трудовой договор с любой категорией работников. Это условие касается даже тех людей, которые в мирное время от этого освобождались.

Итак, в условиях войны и введенного в Украине военного положения, ВПЛ лишены законодательной защиты от назначения испытательного срока при трудоустройстве.

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