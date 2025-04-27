Чи можна встановлювати випробувальний термін ВПО в Україні — деталі

Люди в офісі підписують документи. Фото: Unsplash

Деякі роботодавці в Україні встановлюють працівникам випробувальний термін при працевлаштуванні. Однак ця вимога не поширюється на деяких громадян.

Про це розповіли в Управлінні інспекційної діяльності у Житомирській області.

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Так, при звичайних умовах, відповідно до Кодексу законів про працю, коли людину беруть на роботу, то випробувальний строк не може бути довшим за три місяці. Однак профспілка може погодити й шестимісячний строк випробувального терміну.

Водночас закон прямо забороняє, щоб умова пройти випробувальний термін застосовувалася для працевлаштування:

осіб до 18 років;

молодих спеціалістів після завершення вищої освіти;

громадян, яких звільнили у запас;

працівників на тимчасових і сезонних роботах;

ВПО.

Однак, як наголошують фахівці, правила можуть змінюватися, оскільки в Україні триває повномасштабна війна. Так, у Законі України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" зазначено, що у роботодавців є право встановлювати умову про випробувальний термін, коли вони укладають трудовий договір з будь-якою категорією працівників. Ця умова стосується навіть тих людей, які в мирний час від цього звільнялися.

Отже, в умовах війни та запровадженого в Україні воєнного стану ВПО позбавлені законодавчого захисту від призначення випробувального терміну під час працевлаштування.

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