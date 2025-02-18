Работа в Украине — ТОП-5 вакансий февраля с зарплатой до 40 тыс. грн

Педагог с детьми в классе. Фото: Freepik

В Украине учителя остаются в списке тех, кто получает наименьшие официальные доходы. Однако на кадровых порталах появляются предложения работы для некоторых педагогов с ежемесячной оплатой труда, достигающей 40 тыс. гривен.

Об этом свидетельствует информация одного из сайтов по поиску работы.

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Работа учителем английского языка

В частности, в Харькове ищут учителя английского языка на работу с заработной платой от 40 тыс. гривен, которая может достигать 60 тыс. гривен, в зависимости от объема выполненной работы. Речь идет о работе в благотворительном проекте для детей. График свободный, можно выбрать удобное время, совмещать с работой и учебой. При этом работать можно дистанционно.

"Главный принцип работы — выйти на уровень, когда вы учите детей, чтобы они делали вашу работу и развивались, а вы с хорошим настроением наблюдаете за успехами и получаете оплату как куратор для подростков", — сообщают в компании.

Работа репетитором математики

Также до 40 тыс. гривен могут получать преподаватели математики в Киеве. На платформе онлайн-репетиторов предоставляют уроки для учеников 1-11 классов, а также дошкольников. Речь идет об удаленной работе, во время которой все занятия будут проходить на платформе Zoom и Google Meet. Также на должность репетитора математики готовы взять человека без опыта.

"Если вы студент или уже закончили ВУЗ, но главное — соответствуете всем требованиям выше, мы рассмотрим вашу кандидатуру", — отмечается в сообщении.

Методист по английскому языку для взрослых

Заработную плату до 40 тыс. гривен также обещают за работу на должности методиста-разработчика учебных материалов по английскому языку для взрослых в онлайн-школе в Киеве. Для такой работы ищут работников со значительным опытом преподавания английского языка для взрослых и создания материалов по деловому и IT-английскому, уровень знания языка — C1-C2. Нужно будет разрабатывать учебные программы для корпоративных клиентов и готовить специализированные программы в соответствии с отраслью.

"Мы на рынке с 2017 года и сотрудничаем с ведущими компаниями, которым нужен качественный деловой английский для развития их команд", — пояснили в компании потенциальным претендентам.

Работа преподавателем польского языка

Кроме того, в онлайн-школу ищут преподавателя польского языка с зарплатой до 40 тыс. грн. Работодатель предлагает гибкий онлайн-формат работы. Нужно уметь адаптировать материал к разным студентам и находить подход к каждому. Также есть возможность карьерного роста до методиста.



"Мы верим, что язык — это ключ к новым возможностям, и наши студенты учатся не просто говорить, а уверенно действовать", — сообщили в компании.

Работа преподавателем английского или немецкого языка

На работу с заработной платой до 40 тыс. гривен приглашают преподавателей в школу английского и немецкого языка. Необходимо владение английским на уровне B2 или немецким на уровне от А2-B1, умение найти подход к каждому человеку и стремление к улучшению знаний студентов.



"Главное в преподавании в нашей школе — это качество и комфорт как для преподавателя, так и для студента, это постоянный рост и движение только вперед", — написал работодатель.

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