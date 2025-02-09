Доплати вчителям у 2025 році — чи виплатить тим, хто заробляє мінімальну зарплату

Вчителька проводить урок у метро. Фото: УНІАН

Українським вчителям віднедавна почали доплачувати по 1 тис. грн до зарплати. Тим часом стало відомо, чи платитимуть додаткову 1 тис. грн вчителям, які отримують мінімальну зарплату.

Про це розповіли у Міністерстві освіти та науки України.

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У відомстві пояснили, що з початком року вчителі отримують доплату 1,3 тис. грн (1 тис. грн після оподаткування), а з 1 вересня 2025-го розмір доплати збільшиться до 2,6 тис. грн (2 тис. грн після оподаткування).

"Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2024 № 1515 назву доплати "за особливі умови роботи" змінено на "за роботу в несприятливих умовах праці". Так урегульовано неврахування цієї доплати для обчислення розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру", — зазначили у МОН.

Зазначається, що якщо зарплата вчителів менше за мінімалку, тоді роботодавець має довести доплату до рівня мінімальної зарплати.

"Щоби обчислити розмір зарплати працівника для забезпечення її мінімального розміру, не враховується доплата за роботу в несприятливих умовах праці (ст. 3-1 закону України "Про оплату праці"). Отже, цю доплату нараховують понад мінімальну зарплату", — пояснили у відомстві.

При цьому якщо педагогічному працівнику до появи "вчительської тисячі" встановлювали доплату до мінімальної зарплати, то розмір цієї виплати не зміниться. "Вчительську тисячу" додатково нараховують понад мінімальну заробітну плату.

Зауважимо, що ці додаткові гроші вчителям виплачуватимуть щомісяця до кінця року, у якому влада скасує воєнний стан.

Нагадаємо, що, крім доплат, вчителям також нараховують премії. Однак виплачують їх, як правило, наприкінці року.

Також ми розповідали про зарплати вчителів, які викладають історію. У середньому освітяни отримуют 14 тис. грн.