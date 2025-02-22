Компенсация за работу для людей с инвалидностью в 2025 — как изменились условия программы

Работа для украинцев с инвалидностью — что получат работодатели
Еще большее количество работодателей в Украине будет получать компенсацию за трудоустройство людей с инвалидностью. Новые условия заработают уже в 2025 году.
Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины, информирует пресс-служба правительства.
Программа компенсаций работодателям - что изменилось
Так, выплаты от государства теперь доступны самозанятым лицам и физическим лицам-предпринимателям (ФЛП), у которых есть группа по инвалидности. К тому же работодателям будут платить за обустройство рабочего места для работника-ветерана, который получил инвалидность на войне.
"Оборудовать свое рабочее место при поддержке государства смогут люди с инвалидностью, которые являются самозанятыми или ФОПами, ветераны с инвалидностью, которые хотят начать свой бизнес", — пояснила министр экономики Юлия Свириденко.
Благодаря компенсации бизнес сможет покупать все необходимое для того, чтобы обустраивать инклюзивные рабочие места. Например:
- мебель;
- оборудование;
- подъемники;
- пандусы.
Также Кабмин расширил список вспомогательных средств, за которые будет предоставляться государственная компенсация. Так, в перечне теперь есть:
- программное обеспечение;
- услуги, которые обеспечивают перевод с/на украинский жестовый язык — как офлайн, так и онлайн.
Какую компенсацию выплачивают работодателям
Государственная программа заработала в 2023 году. Согласно условиям, работодателям с 1 января 2025 года выплачивают:
- до 120 тыс. грн — за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью I группы;
- до 80 тыс. грн — для людей с инвалидностью II группы.
Ранее мы рассказывали, что на самом деле происходит с зарплатами украинцев. Так, в парламенте отмечают, что если перевести выплаты в доллары, то окажется, что оплата труда значительно снизилась.
Также напомним, что в Украине в 2025 году будут действовать новые требования по индексации заработных плат. Осовременивание должно состояться в феврале.
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