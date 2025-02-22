Компенсация за работу для людей с инвалидностью в 2025 — как изменились условия программы

Человек в инвалидной коляске. Фото: Unsplash

Еще большее количество работодателей в Украине будет получать компенсацию за трудоустройство людей с инвалидностью. Новые условия заработают уже в 2025 году.

Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины, информирует пресс-служба правительства.

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Так, выплаты от государства теперь доступны самозанятым лицам и физическим лицам-предпринимателям (ФЛП), у которых есть группа по инвалидности. К тому же работодателям будут платить за обустройство рабочего места для работника-ветерана, который получил инвалидность на войне.

"Оборудовать свое рабочее место при поддержке государства смогут люди с инвалидностью, которые являются самозанятыми или ФОПами, ветераны с инвалидностью, которые хотят начать свой бизнес", — пояснила министр экономики Юлия Свириденко.

Благодаря компенсации бизнес сможет покупать все необходимое для того, чтобы обустраивать инклюзивные рабочие места. Например:

мебель;

оборудование;

подъемники;

пандусы.

Также Кабмин расширил список вспомогательных средств, за которые будет предоставляться государственная компенсация. Так, в перечне теперь есть:

программное обеспечение;

услуги, которые обеспечивают перевод с/на украинский жестовый язык — как офлайн, так и онлайн.

Какую компенсацию выплачивают работодателям

Государственная программа заработала в 2023 году. Согласно условиям, работодателям с 1 января 2025 года выплачивают:

до 120 тыс. грн — за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью I группы;

до 80 тыс. грн — для людей с инвалидностью II группы.

Ранее мы рассказывали, что на самом деле происходит с зарплатами украинцев. Так, в парламенте отмечают, что если перевести выплаты в доллары, то окажется, что оплата труда значительно снизилась.

Также напомним, что в Украине в 2025 году будут действовать новые требования по индексации заработных плат. Осовременивание должно состояться в феврале.