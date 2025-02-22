Компенсація за роботу для людей з інвалідністю у 2025 — як змінилися умови програми

Робота для українців з інвалідністю — що пропонують роботодавцям
Ще більша кількість роботодавців в Україні отримуватиме компенсацію за працевлаштування людей з інвалідністю. Нові умови запрацюють вже у 2025 році.
Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України, інформує пресслужба уряду.
Програма компенсацій роботодавцям — що змінилося
Так, виплати від держави тепер доступні самозайнятим особам та фізичним особам —підприємцям (ФОП), які мають групу з інвалідності. До того ж роботодавцям платитимуть за облаштування робочого місця для працівника-ветерана, який отримав інвалідність на війні.
"Обладнати своє робоче місце за підтримки держави зможуть люди з інвалідністю, які є самозайнятими або ФОПами, ветерани з інвалідністю, які хочуть розпочати свій бізнес", — пояснила міністр економіки Юлія Свириденко.
Завдяки компенсації бізнес зможе купувати усе необхідне для того, щоби облаштовувати інклюзивні робочі місця. Наприклад:
- меблі;
- обладнання;
- підіймачі;
- пандуси.
Також Кабмін розширив список допоміжних засобів, за які надаватиметься державна компенсація. Так, в переліку тепер є:
- програмне забезпечення;
- послуги, які забезпечують переклад з/на українську жестову мову – як офлайн, так і онлайн.
Яку компенсацію виплачують роботодавцям
Державна програма запрацювала у 2023 році. Згідно з умовами, роботодавцям з 1 січня 2025 року виплачують:
- до 120 тис. грн — за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю І групи;
- до 80 тис. грн — для людей з інвалідністю ІІ групи.
Раніше ми розповідали, що насправді відбувається з зарплатами українців. Так, у парламенті зазначають, що якщо перевести виплати у долари, то виявиться, що оплата праці значно знизилась.
Також нагадаємо, що в Україні у 2025 році діяютимуть нові вимоги щодо індексації заробітних плат. Осучаснення має відбутися у лютому.
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