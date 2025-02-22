Компенсація за роботу для людей з інвалідністю у 2025 — як змінилися умови програми

Людина у візку. Фото: Unsplash

Ще більша кількість роботодавців в Україні отримуватиме компенсацію за працевлаштування людей з інвалідністю. Нові умови запрацюють вже у 2025 році.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України, інформує пресслужба уряду.

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Так, виплати від держави тепер доступні самозайнятим особам та фізичним особам —підприємцям (ФОП), які мають групу з інвалідності. До того ж роботодавцям платитимуть за облаштування робочого місця для працівника-ветерана, який отримав інвалідність на війні.

"Обладнати своє робоче місце за підтримки держави зможуть люди з інвалідністю, які є самозайнятими або ФОПами, ветерани з інвалідністю, які хочуть розпочати свій бізнес", — пояснила міністр економіки Юлія Свириденко.

Завдяки компенсації бізнес зможе купувати усе необхідне для того, щоби облаштовувати інклюзивні робочі місця. Наприклад:

меблі;

обладнання;

підіймачі;

пандуси.

Також Кабмін розширив список допоміжних засобів, за які надаватиметься державна компенсація. Так, в переліку тепер є:

програмне забезпечення;

послуги, які забезпечують переклад з/на українську жестову мову – як офлайн, так і онлайн.

Яку компенсацію виплачують роботодавцям

Державна програма запрацювала у 2023 році. Згідно з умовами, роботодавцям з 1 січня 2025 року виплачують:

до 120 тис. грн — за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю І групи;

до 80 тис. грн — для людей з інвалідністю ІІ групи.

Раніше ми розповідали, що насправді відбувається з зарплатами українців. Так, у парламенті зазначають, що якщо перевести виплати у долари, то виявиться, що оплата праці значно знизилась.

Також нагадаємо, що в Україні у 2025 році діяютимуть нові вимоги щодо індексації заробітних плат. Осучаснення має відбутися у лютому.