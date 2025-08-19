Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаГороскопTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Работа для УБД — какую компенсацию дадут работодателям

Работа для УБД — какую компенсацию дадут работодателям

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 18:05
Деньги за работу для УБД — какую компенсацию могут получить работодатели в 2025 году
Удостоверение участника боевых действий. Фото: УНИАН

Украинскому бизнесу в 2025 году за трудоустройство безработных ветеранов российско-украинской войны, государство предоставляет денежную компенсацию. Например, им выплачивают 50% фактических расходов на оплату труда участников войны.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Сколько платят предпринимателям

В этом году, как отмечают в Днепропетровском областном центре занятости, работодатели ежемесячно смогут получать до 8 тысяч гривен.

"Общая продолжительность выплаты составляет шесть месяцев в течение года", — отметили в Днепропетровском областном центре занятости.

Как получить компенсацию

Компенсация становится доступной после того, как работодатель предлагает работу участнику боевых действий (УБД) из числа зарегистрированных безработных. Срок трудоустройства должен быть не менее одного года. Заявление для получения компенсации можно подать одним из указанных способов:

  • лично в центр занятости, расположенный по месту осуществления деятельности работодателя;
  • через электронный кабинет работодателя с электронной подписью.

Работодатель сможет получить компенсацию, если не будет иметь задолженностей:

  • по уплате единого взноса;
  • зарплаты;
  • страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование
  • перед государственным (местным) бюджетом более шести месяцев;
  • если работодатель не находится на стадии ликвидации и не банкрот.

О чем еще важно знать

Напомним, что для участников боевых действий, которые захотят устроиться на государственную службу, планируют отменить требования об обязательном собеседовании и владении иностранным языком. Соответствующая инициатива была одобрена парламентским комитетом по вопросам социальной политики в августе. Теперь ее должна утвердить Верховная Рада.

Ранее мы рассказывали, какими льготами в августе могут воспользоваться жены УБД. Узнавайте также о пяти малоизвестных льготах для УБД.

работа безработица компенсация рынок труда УБД
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации