Работа для студентов — как можно трудоустраивать украинцев

Студенты во время лекции. Фото: Unsplash

Некоторые украинцы еще во время учебы размышляют над тем, чтобы найти себе подработку. Однако не все работодатели знают, могут ли они брать на работу студентов, которые, например, учатся на дневной форме и проходят практику.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывают, какие в Украине действуют правила по трудоустройству студентов.

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Как пояснили в управлении инспекционной деятельности в Винницкой области, студент действительно может занять вакантное место на предприятии, как во время обучения в вузе, так и во время прохождения практики.

"Практика студентов является неотъемлемой составной частью процесса подготовки специалистов в высших учебных заведениях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что если на предприятии есть вакантные места, тогда студенты могут занять штатные должности, но при условии, что работа будет соответствовать программе практики. И важно, чтобы не менее 50% времени отводилось на общепрофессиональную подготовку по программе практики.

Тем временем мы уже рассказывали, что родители, которые оплачивают обучение своих детей, могут вернуть часть потраченных средств. Так, у них есть возможность воспользоваться налоговой скидкой.

Также мы писали, что получить высшее образование в Украине станет дороже. Ожидается, что учиться по контракту будет стоить более 25 тыс. грн.