Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow В Україні подорожчає вища освіта — як зміняться ціни arrow

В Україні подорожчає вища освіта — як зміняться ціни

8 грудня 2024 13:54
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Вартість навчання в університетах зросте — у Міносвіти назвали причину
Студенти на заняттях в університеті. Фото: "Львівська політехніка".
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

У Міністерстві освіти та науки України вважають, що державі потрібно змінити підхід до формування вартості навчання у вищих навчальних закладах. Усе тому, що університети в різних регіонах встановлюють ціни нерівномірно.

Про це сказав в інтерв’ю виданню ZN.UA, заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

Читайте також:

За його словами, у європейських навчальних є верхня межа вартості навчання, тоді як в Україні студенти сплачують на основі нижньої межі (індикативна собівартість).

"Вартість навчання у більшості закладів вищої освіти нижча сума, яку університети отримують від держави за кожного студента-бюджетника", — розповів він.

Винницький пояснив, що держава може виділити на одного студента до 56 тисяч гривень, тоді як студент, який потрапив на платну форму навчання, платить за контрактом 25 тисяч гривень. 

"Чи не коштом держави частково оплачується навчання цього контрактника? Насправді так воно і є. І ще одне питання: чи можна якісно підготувати студента будь-якої спеціальності за 25 тисяч гривень? Звісно, ні", — сказав заступник міністра. 

Як нараховують зарплату викладачам

Якщо в університеті відсутні кошти, тоді викладачі можуть не розраховувати на доплати та премії. На думку Вінницького, подібний підхід не є правильним.

"Нам поступово, не різко, але однозначно потрібно підвищувати вартість вищої освіти. Ми знаємо, що платоспроможність нашого населення низька, ми не зменшуємо кількості бюджетних місць і впроваджуємо систему грантів для сильних студентів, які не потрапляють на бюджетні місця", — зазначив представник Міносвіти.

Нагадаємо, що різниця у вартості навчання в українських університетах є доволі відчутною, але середня сума коливається на рівні 1 000 євро (44 000 грн). Раніше сайт Новини. LIVE детально писав про те, скільки коштує навчатися у ЗВО в Україні. 

До слова, громадянам також надають гранти на навчання. Наприклад, якщо в людини є бажання підвищити професійні навички, але бракує коштів, то вона може отримати 700 доларів, щоби здобути професійну освіту. 

навчання гроші стипендії Університет ЗВО

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:10 Українцям компенсують затриману зарплату — як дізнатись суму

14:09 Зниження мобілізаційного віку до 20 років — у Раді відреагували

13:59 У декількох районах Одеси до вечора не буде води

13:56 У Харкові судили чоловіка, який допомагав російським АЕС

13:54 В Україні подорожчає вища освіта — як зміняться ціни

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

13:53 Захист ціною власних життів — скільки воїнів втратили ЗСУ у 2024

13:29 В Одесі перейменували сквер "Червоний" — яка нова назва

13:26 "Українське Різдво" від Капели бандуристів Північної Америки

13:24 На місці протестів у Грузії встановлюють ялинку — фото

13:00 Падіння режиму Асада у Сирії — що відомо про лідера, який втік

14:10 Українцям компенсують затриману зарплату — як дізнатись суму

14:09 Зниження мобілізаційного віку до 20 років — у Раді відреагували

13:59 У декількох районах Одеси до вечора не буде води

13:56 У Харкові судили чоловіка, який допомагав російським АЕС

13:54 В Україні подорожчає вища освіта — як зміняться ціни

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

13:53 Захист ціною власних життів — скільки воїнів втратили ЗСУ у 2024

13:29 В Одесі перейменували сквер "Червоний" — яка нова назва

13:26 "Українське Різдво" від Капели бандуристів Північної Америки

13:24 На місці протестів у Грузії встановлюють ялинку — фото

13:00 Падіння режиму Асада у Сирії — що відомо про лідера, який втік

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

17:39 Зустріч Зеленського з Макроном та Трампом у Парижі — прямий ефір

Text

14:47 Переговори з Росією — Ягодзінський прокоментував можливість

6 грудня 2024
Text

20:37 Робота світлофорів під час відключень — розслідування Наша Справа

Text

20:11 Ігнатьєв заявив, що Київ провалив підготовку до зими

Text

20:06 Андрющенко відповів, скільки українців повернулись в Маріуполь

Text

18:39 Рекордна сума — нардеп озвучив видатки бюджету Києва цього року

Text

17:50 Заява Сирського та засідання МАГАТЕ — ефір Вечір.LIVE

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

15:16 Військовий пояснив проблеми із забезпеченням в українській армії

Text

14:32 День ЗСУ — чого бажають одесити нашим захисникам

Text

13:40 Черги на кордоні під час свят — у ДПСУ спрогнозували кількість

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

29 листопада 2024

20:03 Меню на Новий рік Змії 2025, щоб залучити добробут