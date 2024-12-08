Вартість навчання в університетах зросте — у Міносвіти назвали причину

Студенти на заняттях в університеті. Фото: "Львівська політехніка".

У Міністерстві освіти та науки України вважають, що державі потрібно змінити підхід до формування вартості навчання у вищих навчальних закладах. Усе тому, що університети в різних регіонах встановлюють ціни нерівномірно.

Про це сказав в інтерв’ю виданню ZN.UA, заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

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За його словами, у європейських навчальних є верхня межа вартості навчання, тоді як в Україні студенти сплачують на основі нижньої межі (індикативна собівартість).

"Вартість навчання у більшості закладів вищої освіти нижча сума, яку університети отримують від держави за кожного студента-бюджетника", — розповів він.

Винницький пояснив, що держава може виділити на одного студента до 56 тисяч гривень, тоді як студент, який потрапив на платну форму навчання, платить за контрактом 25 тисяч гривень.

"Чи не коштом держави частково оплачується навчання цього контрактника? Насправді так воно і є. І ще одне питання: чи можна якісно підготувати студента будь-якої спеціальності за 25 тисяч гривень? Звісно, ні", — сказав заступник міністра.

Як нараховують зарплату викладачам

Якщо в університеті відсутні кошти, тоді викладачі можуть не розраховувати на доплати та премії. На думку Вінницького, подібний підхід не є правильним.

"Нам поступово, не різко, але однозначно потрібно підвищувати вартість вищої освіти. Ми знаємо, що платоспроможність нашого населення низька, ми не зменшуємо кількості бюджетних місць і впроваджуємо систему грантів для сильних студентів, які не потрапляють на бюджетні місця", — зазначив представник Міносвіти.

Нагадаємо, що різниця у вартості навчання в українських університетах є доволі відчутною, але середня сума коливається на рівні 1 000 євро (44 000 грн). Раніше сайт Новини. LIVE детально писав про те, скільки коштує навчатися у ЗВО в Україні.

До слова, громадянам також надають гранти на навчання. Наприклад, якщо в людини є бажання підвищити професійні навички, але бракує коштів, то вона може отримати 700 доларів, щоби здобути професійну освіту.