Робота для студентів — як можна працевлаштовувати українців

Студенти під час лекції. Фото: Unsplash

Деякі українці ще під час навчання роздумують над тим, щоби знайти собі підробіток. Однак не всі роботодавці знають, чи можуть вони брати на роботу студентів які, наприклад, вчаться на денній формі та проходять практику.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, які в Україні правила щодо працевлаштування студентів.

Читайте також:

Робота для студентів — що мають знати роботодавці

Як пояснили в управлінні інспекційної діяльності у Вінницькій області, студент дійсно може обійняти вакантне місце на підприємстві як під час навчання у ВНЗ, так і під час проходження практики.

"Практика студентів є невід'ємною складовою процесу підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що якщо на підприємстві є вакантні місця, тоді студенти можуть обійняти штатні посади, але за умови, що робота відповідатиме програмі практики. Та важливо, щоби не менше 50% в часу відводилося на загальнопрофесійну підготовку за програмою практики.

Тим часом ми розповідали, що батьки, які оплачують навчання своїх дітей, можуть повернути частину витрачених коштів. Так, у них є можливість скористатися податковою знижкою.

Також ми писали, що здобути вищу освіту в Україні стане дорожче. Очікується, що навчатися за контрактом коштуватиме понад 25 тис. грн.