Выплаты за переселенцев — какие суммы получат работодатели в 2024 году

Денежные купюры. Фото: РБК-Украина

Украинское правительство поощряет принимать на работу внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) более высокими денежными компенсациями. Ожидается, что в 2024 году суммы выплат будут обновлены.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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Трудоустройство переселенцев

В рамках внедренной правительством программы стимулирования предпринимателей брать на работу переселенцев, заработавшую с апреля 2022 года, за каждое предоставленное место государство гарантирует работодателю компенсацию.

По правилам, размер такой компенсации должен быть равен минимальной заработной плате в течение трех месяцев. В то же время за трудоустройство переселенца, имеющего инвалидность, — в течение шести месяцев.

По словам заместителя министра экономики Татьяны Бережной, в 2023 году более восьми тысяч работодателей получили денежную компенсацию. Они предоставили рабочие места для 14,4 тыс. граждан, переехавших в более безопасные регионы страны.

"В общей сложности предпринимателям было перечислено 181 млн грн компенсации", — сообщила представитель ведомства.

Выплаты за переселенцев в 2024 году

С 1 января 2024 года размер минимальной зарплаты повысился на 400 гривен, до 7,1 тыс. гривен. Ожидается, что второй раз пересмотрят объем "минималки" с 1 апреля. Ее размер вырастет еще на 900 гривен, до 8 тыс. гривен.

Таким образом, размер компенсаций тем, кто будет брать на работу граждан со статусом ВПЛ с 1 января, составит 7,1 тыс. гривен, то есть 21,3 тыс. гривен за три месяца. За людей с инвалидностью — 42,6 тыс. гривен.

С 1 апреля выплата за месяц составит 8 тыс. гривен, за три месяца — 24 тыс. гривен, за людей с инвалидностью за шесть месяцев – 48 тыс. гривен.

Раньше работодателям платили компенсации два месяца.

Как подать заявки на получение компенсации

Чтобы получить денежные средства, работодатели должны заключить трудовые договоры (в том числе по совместительству), гиг-контракты с переселенцами.

Далее необходимо подать заявления на денежные компенсации через Портал Дія или в бумажной форме в Центры занятости. Там можно уточнить, какие необходимы дополнительные документы.

Источник: Дія

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине действует программа поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) для адаптации и экономической интеграции в общины, куда они переехали. В рамках соответствующего проекта переселенцы получили более 750 грантов.

Также мы писали, что некоторые переселенцы имеют возможность оформить денежную помощь почти в 11 тыс. гривен. Зарегистрироваться могут жители одной из областей.