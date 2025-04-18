Работа в Украине — у кого из простых специалистов зарплата достигает 50 тыс. грн

Работник на стройке: Фото: Freepik

Весной 2025 года на украинский рынок труда продолжают влиять негативные факторы полномасштабной войны, что провоцирует рост спроса на некоторых специалистов рабочих профессий. Однако положительным аспектом является то, что работодатели на фоне дефицита рабочих рук приглашают граждан даже без высшего образования на заработную плату, которая может достигать 50 тыс. гривен.

Об этом свидетельствует информация одного из украинских кадровых порталов.

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Подробнее о вакансиях с зарплатой в 50 тыс. гривен

По данным портала, по состоянию на апрель 2025 года в Украине средняя зарплата составляет 24 тыс. гривен. Тогда как среди предложений работы с относительно высокими заработной платой встречаются вакансии для работников без высшего образования.

Динамика изменения зарплаты. Источник: work.ua

Так, особенно высокие зарплаты у водителей-международников, однако необходимо наличие водительского опыта и прав определенных категорий. В среднем им предлагают доход в 55 тыс. гривен, в некоторых случаях зарплата может превышать 100 тыс. гривен.

Также граждане могут устроиться с "нуля" на должность риелтора. Часто в вакансиях встречается предоставление возможности пройти бесплатное обучение. Таким специалистам без требования иметь высшее образование в среднем предлагают зарплату в 52,5 тыс. гривен.

Также средний доход в около 50 тыс. гривен указан для таких специалистов:

арматурщики — 50 тыс. гривен;

автомаляры — 50 тыс. гривен;

монолитчики — 42,5 тыс. гривен;

прорабы — 42,5 тыс. гривен;

водители-инструкторы — 41,6 тыс. гривен.

Традиционно, самые высокие средние зарплаты в Киеве, где работники получают по 27,5 тыс. гривен. А также:

в Ужгороде — 24 тыс. гривен;

в Днепре — 23,5 тыс. гривен;

Одессе — 23 тыс. гривен.

Кому еще предлагают самые большие зарплаты

Также в апреле 2025 года есть ряд предложений работы для квалифицированных специалистов. На таких должностях можно получать в среднем от 60 тыс. гривен. В списке:

руководители сферы недвижимости — 75 тыс. гривен;

финансовые директора — 70 тыс. гривен.

директора по продажам — 70 тыс. гривен;

fullstack-разработчики — 67,5 тыс. гривен;

фармеры — 66,5 тыс. гривен;

руководители отдела продаж — 65 тыс. гривен;

топ-менеджеры — 63 тыс. гривен;

backend-программисты — 61,5 тыс. гривен;

программисты 1C — 60 тыс. гривен;

DevOps engineer — 60 тыс. гривен.

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