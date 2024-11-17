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Работа без высшего образования — кому платят 120 тыс. грн

17 ноября 2024 14:30
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Высокие зарплаты в Украине — кто хорошо зарабатывает без высшего образования
Водитель возле авто. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине есть возможность зарабатывать значительные суммы даже без высшего образования, особенно, если речь идет о рабочих профессиях. Например, отдельные компании готовы предлагать зарплату до 60 тыс. грн для специалистов определенных направлений.

Об этом рассказывает OBOZ.UA.

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Высокие зарплаты без высшего образования в Украине

Например, одна из компаний в сфере автосервиса ищет автомеханика-автослесаря и готова предлагать зарплату от 60  до 120 тыс. грн. Среди требований — минимум 2 года опыта.

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Вакансия автомеханика-автослюсаря. Источник: скриншот

Другая компания в той же отрасли готова заплатить от 50 до 80 тыс. грн за работу тонировщика.

"Готовы взять студента, человека с инвалидностью. Опыт работы от 1 года", — говорится в объявлении.

Строительная компания ищет опытного оператора экскаватора для работы на строительстве складских помещений.

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Вакансия оператора эскаватора. Источник: скриншот

Логистическая компания предлагает зарплату от 53 до 90 тыс. грн водителям-международникам, которые будут совершать поездки по следующим маршрутам:

  • Украина — Турция — Турция — Украина;
  • Украина — Грузия — Турция — Украина;
  • Турция — Европа — Европа — Турция.

"Мы ищем кандидатов с опытом работы водителем-международником от 1 года, со знанием дорожного правила, способностью к концентрации и долговременной езде. Задача водителя-международника заключается в оперативной и безопасной доставке грузов в пункт назначения", — говорится в описании вакансии.

Что еще нужно знать

Напомним, уровень заработной платы фармацевтов в Украине заметно зависит от региона и профессиональной подготовки. В мегаполисах и промышленно развитых областях средние доходы специалистов в этой сфере значительно выше.

Также мы писали, что самые высокие зарплаты среди работников государственных банков в Украине получили члены правления ПриватБанка. Если в сентябре их месячное вознаграждение составляло до 1 млн грн, то в октябре оно возросло до 3 млн грн.

зарплаты работа деньги вакансии водители

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