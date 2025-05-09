Минимальная зарплата в Украине — что может измениться с 1 июля

Гривневые купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинские депутаты выступили с предложением поэтапного повышения минимальной заработной платы, от которой зависят должностные оклады работников бюджетной сферы. В случае одобрения соответствующей инициативы "минималка" изменится уже с 1 июля 2025 года.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

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Подробнее об инициативе по минимальной зарплате в Украине

Речь идет о законопроекте №13164-1 "О внесении изменений в статью 4 Закона Украины "О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан" от 28 апреля 2025 года. В частности, автором соответствующей инициативы выступила народный депутат от партии Всеукраинское объединение "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Скриншот. Источник: ВРУ

Согласно ему, депутаты предлагают устранить разницу между прожиточным минимумом и минимальной зарплатой путем поэтапного повышения "минималки".

В пояснительной записке к документу авторы отметили, что минимальная зарплата не может быть меньше размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц в соответствии со ст. 9 Закона Украины "Об оплате труда".

Таким образом, законопроект предлагает:

поэтапный рост размера минимальной зарплаты, начиная с 1 июля текущего года до ожидаемого фактического прожиточного минимума для трудоспособных лиц;

обеспечение финансирования расходов на такую инициативу за счет уменьшения расходов не первоочередные расходы госбюджета всех уровней, а также дополнительного поступления средств в бюджеты на всех уровнях.

По расчетам, на такие изменения понадобится в среднем в месяц около 2,5 млрд грн.

Минимальная зарплата и прожиточный минимум в 2025 году

Как известно, Госбюджет оставил размер минимальной зарплаты на 2025 год на уровне января 2024 года в сумме 8 тыс. грн.

В то же время, в марте текущего года фактический размер прожиточного минимума составил 10,8 тыс. грн. Учитывая это, "минималка" равна только 74,1% от размера фактического прожиточного минимума. Разрыв может измениться до конца 2025 года.

Однако, как заявили в правительстве, во время военного положения в бюджете не хватает средств на пересмотр уровня зарплаты ни в этом году, ни в следующие несколько лет.

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