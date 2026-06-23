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Риски для детских карт: в ПриватБанке назвали угрозы

23 июня 2026 07:01
Банковская карта, банк в Киеве. Фото: ПриватБанк, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE
Ксения Симонова
Редактор экономических новостей

В государственном "ПриватБанке" дали гражданам рекомендации по защите детских банковских карт. Знание определенных правил позволит безопасно осуществлять расчеты, не подвергаясь угрозам со стороны мошенников.

Об этом сообщает пресс-центр банка, передают Новини.LIVE.

Как избежать угроз для детских карт ПриватБанка

Как отметили в государственном финансовом учреждении, для обеспечения безопасности средств на счетах "ПриватБанка" необходимо соблюдать ряд правил. 

Речь идет о базовых правилах финансовой безопасности для детей, являющихся владельцами карт ПриватБанка. А именно:

  1. Необходимость включения 2FA — речь идет об обязательной двухфакторной аутентификации в почте и в банке;
  2. Засекречивание данных банковской карты — необходимо хранить в тайне: CVV, срок действия карты, пароль и SMS-коды;
  3. Наличие надежных паролей — маленькие клиенты должны использовать уникальные пароли для каждого сервиса;
  4. Неразглашение PIN-кода карты — нельзя хранить и записывать коды прямо на карте или в телефоне;
  5. Избегание перехода по опасным ссылкам — следует избегать перехода по подозрительным ссылкам и не открывать сомнительные вложения;
  6. Не доверять незнакомцам — нельзя переводить средства и делиться данными с теми, кого ребенок не знает лично;
  7. Контроль активности — необходимо регулярно проверять историю операций и подключенные устройства в приложении финансового учреждения.
  8. Не сдавать карту в "аренду" и не пользоваться чужими счетами.

Также в банке отметили, что дети не должны верить предложениям получить крупную денежную помощь или заработок.

"Помните! Легких денег не бывает. Большие деньги в несколько кликов — это, скорее всего, мошенничество", — отмечается в сообщении.

Как сообщить ПриватБанку о мошенничестве

По данным банка, у клиентов есть несколько способов сообщить о фактах или попытках мошенничества. В частности, обращение можно подать:

  • по номеру телефона 3700;
  • через чат "Помощь онлайн";
  • в банковском отделении.

Также подать обращение можно в "Приват24". Для этого необходимо:

  • в меню нажать на "Коммуникации";
  • выбрать "Сообщить о мошенничестве";
  • описать ситуацию, выбрав из предложенного списка;
  • указать номер телефона, с которого звонили мошенники;
  • нажать "Продолжить";
  • указать информацию и выбрать карту, данные которой были разглашены;
  • можно добавить подробности и нажать "Продолжить".

Ранее Новини.LIVE сообщали о проблемах с подтверждением законности средств, с которыми сталкиваются клиенты ПриватБанка. О соответствующих трудностях с процедурой подтверждения источников доходов рассказала одна из граждан. Банк имеет право блокировать счета в связи с необходимостью проведения проверок в случае появления подозрений относительно законности операций.

Еще Новини.LIVE рассказывали, кто должен предоставить информацию ПриватБанку в течение 30 дней. Требование об обновлении данных предусмотрено на законодательном уровне. В рамках закона о предотвращении и противодействии отмыванию доходов граждане должны регулярно обновлять данные, иначе потеряют доступ к счетам.