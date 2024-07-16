Какова ситуация на рынке труда в Украине в июле 2024 года? Где людям с инвалидностью платят самые большие зарплаты.

Человек на коляске за работой. Фото: cnbcfm

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Демографическая ситуация в Украине продолжает ухудшаться. Основными причинами этого являются значительная вынужденная миграция и активные боевые действия, которые идут уже третий год. Эти факторы привели к заметному сокращению рабочей силы, которое, по некоторым оценкам, составляет 2,1 миллиона человек. При этом в мае и июне из-за длительных отключений электроэнергии в украинских городах миграция за границу только усилилась.

Новини.LIVE рассказывают, что происходит на рынке труда в Украине в июле и где платят самые высокие зарплаты людям с инвалидностью.

Читайте также:

Что происходит на рынке труда в Украине в июле

По данным портала поиска работы Work.ua, в июне на рынке труда снова было более 110 тысяч вакансий. В первый месяц лета конкуренция за вакансии впервые с начала года минимально возросла.

С февраля 2024 года средняя заработная плата на рынке труда оставалась на уровне 20 000 грн. В июне этот показатель увеличился на 2,5%, достигнув 20 500 грн. Однако такой рост обусловлен вакансиями в Силах обороны. В гражданских профессиях размер средней заработной платы не поменялся.

В первый месяц лета на Work.ua было размещено 110 922 предложений. По сравнению с маем количество вакансий немного снизилось — менее чем на 2%. Несмотря на низкий бизнес-сезон, компании продолжают активно искать специалистов.

Работодатели начали активно искать юристов, особенно адвокатов, количество вакансий для которых выросло на 25%. Также возросла потребность в учителях, особенно преподающих химию и работающих с начальными классами. Количество таких вакансий выросло на 23%.

Кроме того, работодатели все чаще отмечают свои вакансии как подходящие для людей с инвалидностью (+8%) и пенсионеров (+11%). Количество вакансий для ветеранов увеличилось на 10%.

При этом снизилось количество вакансий с возможностью дистанционной работы (-2%) и тех, где требуется знание английского языка (-3%). Это падение совпадает с общим уменьшением количества вакансий. Также в июне работодатели разместили 4 692 вакансии с возможностью бронирования.

При этом по данным НБУ в Украине из-за отключения электроэнергии ускорилась миграция, что отрицательно сказывается на количестве рабочей силы. Там отметили, что миграция за границу в мае и июне активизировалась, достигнув 6,6 млн человек.

Также отмечается, что предприятия продолжают испытывать нехватку рабочей силы, что способствует росту зарплат в частном секторе. Кроме того, отключение электроэнергии повлияло на потребительские настроения украинцев.

Где людям с инвалидностью в Украине платят самые высокие зарплаты

Менеджер по продажам

Кадровое агентство, специализирующееся на подборе IT специалистов, ищет в своей команде младшего менеджера по продажам и работе с клиентами.

Обязанности включают рассылку предложений услуг агентства по готовым шаблонам, работу в CRM системе Сберподбор, а также участие в еженедельных звонках по результатам работы.

От кандидата ожидается смекалка и интерес к поиску контактов и информации в интернете, умение вести деловую переписку с использованием готовых шаблонов и скриптов, а также активность, позитивный настрой и способность структурировать информацию.

Зарплата: 120 000 — 150 000 грн.

Вакансия на должность менеджера по продажам. Фото: Work.ua

Java-разработчик (Senior)

Европейская компания в сфере телекоммуникационных технологий объявляет о поиске разработчика back-end для работы над разработкой и поддержкой текущих и новых проектов.

Компания ищет кандидата, который будет активно внедрять новые идеи в проекты и готов управлять задачами. Опыт работы должен включать использование Groovy и фреймворка Spring Boot, разработку RESTful API с использованием базы данных MongoDB (версия не ниже 4.4), а также опыт работы с Docker, Redis, Git и GitHub.

Требования к соискателю: умение писать качественный код, тестировать его, опыт работы с Java/Groovy от 1 года, предыдущий коммерческий опыт будет преимуществом. Кандидат должен проявлять четкость в формулировании мнений и идей, успешно реализовывать свои концепции, иметь коммуникабельность и умение эффективно взаимодействовать в команде разработчиков, а также быть готовым работать с чужим кодом.

Зарплата: 120 000 — 180 000 грн.

Вакансия на должность Java-разработчик (Senior). Фото: Work.ua

Node.js Developer

Компания-поставщик B2B-платформ для казино и букмекерских контор ищет высококвалифицированного и мотивированного разработчика Node.js, который присоединится к их команде. Идеальный кандидат должен обладать большим опытом создания и поддержки масштабируемых высокопроизводительных веб-приложений на Node.js. Требования к должности включают решение сложных задач, внимание к деталям и эффективное взаимодействие с кросс-функциональными командами.

Обязанности включают в себя собственную разработку платформы B2B для казино и букмекерских контор, интеграцию сторонних API в рамках разработки и активное участие в создании новых функций с нуля.

Требования к кандидату: не менее 5 лет коммерческого опыта в веб-разработке, более 3 лет коммерческого опыта работы с Node.js и Nest.js, глубокое знание JavaScript и стандартов ECMAScript 6, опыт работы с высоконагруженными базами данных SQL или NoSQL (MongoDB, MySQL), коммерческий опыт реализации REST, GraphQL и WebSockets.

Кроме того, необходимо понимание принципов TDD и опыт написания тестов, знание архитектуры микросервисов, опыт работы с системой контроля версий Git, опыт работы с RabbitMQ и Redis, а также уровень владения английским языком не ниже уровня Intermediate.

Зарплата: 142 800 — 171 400 грн.

Вакансия на должность Node.js Developer. Фото: Work.ua

Менеджер по продажам

Компании "Империя брендов", специализирующейся на оптовой международной торговле, нужны специалисты со знанием французского, испанского, португальского, итальянского, нидерландского, арабского, румынского, венгерского, чешского, болгарского или английского языков для регулярной продажи украинских брендовых товаров на европейский.

Как отмечается, это бизнес с простым и широко известным продуктом, где продажи быстро и эффективно проходят.

Зарплата: 80 000 — 240 000 грн.

Вакансия на должность менеджера по продажам. Фото: Work.ua

Lead, Senior Facebook Media Buyer (Dating, арбитраж)

Компания Enthusiasm Community, медиа-баинговая команда, основанная в 2018 году в Киеве, ищет кандидата на позицию Lead, Senior Facebook Media Buyer.

Компания ожидает такие качества от кандидата: успешный и актуальный опыт работы с дейтингом и практичные кейсы по медиа-баингу в Facebook. Также важно иметь возможность развивать направление медиа-баинга как Senior или Lead, включая управление собственной командой.

Нужны уверенные теоретические знания и практические навыки в анализе рекламных кампаний, стратегий и офферов, опыте тестирования новых подходов и ниш. Важен практический опыт создания рекламных материалов и глубокое понимание их эффективности. Кроме того, ценится способность генерировать новые идеи и решения, способствующие личному и профессиональному росту вместе с компанией.

Дополнительным преимуществом станет опыт работы с большими объемами трафика и опыт создания и успешного руководства командой медиа-баеров.

Зарплата: 100 000 - 300 000 грн.

Вакансия на должность Lead, Senior Facebook Media Buyer. Фото: Work.ua

Напомним, в Министерстве экономики пересмотрели прогноз по экономическому и социальному развитию страны. По расчетам, потребительские цены в среднем за год продолжат рост. Также повысится среднемесячная зарплата работников.

Также мы писали, что более 80% украинцев недовольны своими доходами . Согласно опросу, около 26% респондентов заявили, что их доход категорически недостаточен, а 56% граждан — что заработки недостаточны.