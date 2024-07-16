Яка ситуація на ринку праці в Україні у липні 2024 року. Де людям з інвалідністю платять найбільші зарплати — новини України

Людина на візку за роботою. Фото: cnbcfm

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Демографічна ситуація в Україні продовжує погіршуватися. Основними причинами цьому є значна вимушена міграція та активні бойові дії, які йдуть уже третій рік. Ці фактори призвели до помітного скорочення робочої сили, яке, за деякими оцінками, становить 2,1 мільйона людей. При цьому, у травні та червні, через тривалі відключення електроенергії в українських містах, міграція за кордон лише посилилася.

Новини.LIVE розповідають що відбувається на ринку праці в Україні у липні та де платять найвищі зарплати людям з інвалідністю.

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Що відбувається на ринку праці в Україні у липні

За даними порталу пошуку роботи Work.ua, у червні на ринку праці знову було понад 110 тисяч вакансій. Першого місяця літа конкуренція за вакансії вперше з початку року мінімально зросла.

З лютого 2024 року середня заробітна плата на ринку праці залишалася на рівні 20 000 грн. У червні цей показник збільшився на 2,5%, досягнувши 20 500 грн. Однак таке зростання обумовлено вакансіями в Силах оборони. У цивільних професіях розмір середньої заробітної плати не змінився.

У перший місяць літа на Work.ua було розміщено 110 922 пропозиції роботи. Порівняно з травнем, кількість вакансій трохи знизилася — менш ніж на 2%. Попри "низький" бізнес-сезон, компанії продовжують активно шукати спеціалістів.

Наразі роботодавці почали активно шукати юристів, особливо адвокатів, кількість вакансій для яких зросла на 25%. Також зросла потреба в учителях, особливо тих, хто викладає хімію та працює з початковими класами. Кількість таких вакансій зросла на 23%.

Крім того, роботодавці все частіше позначають свої вакансії як відповідні для людей з інвалідністю (+8%) та пенсіонерів (+11%). Кількість вакансій для ветеранів збільшилась на 10%.

При цьому знизилася кількість вакансій з можливістю дистанційної роботи (-2%) та тих, де потрібне знання англійської мови (-3%). Це падіння збігається із загальним зменшенням кількості вакансій. Також у червні роботодавці розмістили 4 692 вакансії з можливістю бронювання.

При цьому за даними НБУ в Україні через відключення електроенергії прискорилась міграція, що негативно впливає на кількість робочої сили. Там відмітили, що міграція за кордон у травні та червні активізувалася, сягнувши 6,6 млн осіб.

Також зазначається, що підприємства продовжують відчувати нестачу робочої сили, що сприяє зростанню зарплат у приватному секторі. Крім того, відключення електроенергії вплинули на споживчі настрої українців.

Де людям з інвалідністю в Україні платять найвищі зарплати

Менеджер з продажу

Кадрова агенція, що спеціалізується на підборі IT фахівців, шукає у свою команду молодшого менеджера з продажу та роботи з клієнтами.

Обов'язки включають розсилку пропозицій послуг агентства за готовими шаблонами, роботу в CRM системі "Ощадпідбір", а також участь у щотижневих дзвінках за результатами роботи.

Від кандидата очікується кмітливість та інтерес до пошуку контактів та інформації в інтернеті, уміння вести ділове листування з використанням готових шаблонів та скриптів, а також активність, позитивний настрій та здатність структурувати інформацію.

Зарплатня: 120 000 – 150 000 грн.

Вакансія на посаду менеджера з продажу. Фото: Work.ua

Java-розробник (Senior)

Європейська компанія у сфері телекомунікаційних технологій оголошує про пошук back-end розробника для роботи над розробкою та підтримкою поточних та нових проєктів.

Компанія шукає кандидата, який активно впроваджуватиме нові ідеї в проєкти та готовий керувати завданнями. Досвід роботи повинен включати використання Groovy та фреймворку Spring Boot, розробку RESTful API з використанням бази даних MongoDB (версія не нижче 4.4), а також досвід роботи з Docker, Redis, Git та GitHub.

Вимоги до шукача: вміння писати якісний код, тестувати його, досвід роботи з Java/Groovy від 1 року, попередній комерційний досвід буде перевагою. Кандидат повинен виявляти чіткість у формулюванні думок та ідей, успішно реалізовувати свої концепції, мати комунікабельність та вміння ефективно взаємодіяти в команді розробників, а також бути готовим працювати з чужим кодом.

Зарплатня: 120 000 — 180 000 грн.

Вакансія на посаду Java-розробник (Senior). Фото: Work.ua

Node.js Developer

Компанія-постачальник B2B-платформ для казино та букмекерських контор шукає висококваліфікованого та мотивованого розробника Node.js, який приєднається до їх команди. Ідеальний кандидат повинен мати великий досвід створення та підтримки масштабованих високопродуктивних веб-додатків на Node.js. Вимоги до посади включають також вирішення складних завдань, увагу до деталей та ефективну взаємодію з крос-функціональними командами.

Обов'язки включають власну розробку платформи B2B для казино та букмекерських контор, інтеграцію сторонніх API у рамках розробки та активну участь у створенні нових функцій з нуля.

Вимоги до кандидата: не менше 5 років комерційного досвіду у веброзробці, понад 3 років комерційного досвіду роботи з Node.js та Nest.js, глибоке знання JavaScript та стандартів ECMAScript 6, досвід роботи з високонавантаженими базами даних SQL або NoSQL (MongoDB, MySQL), комерційний досвід у реалізації REST, GraphQL та WebSockets.

Крім того, потрібне розуміння принципів TDD та досвід написання тестів, знання архітектури мікросервісів, досвід роботи з системою контролю версій Git, досвід роботи з RabbitMQ та Redis, а також рівень володіння англійською мовою не нижче за рівень Intermediate.

Зарплатня: 142 800 — 171 400 грн.

Вакансія на посаду Node.js Developer. Фото: Work.ua

Менеджер з продажу

Компанії "Імперія брендів", що спеціалізується на оптовій міжнародній торгівлі, потрібні фахівці зі знанням французької, іспанської, португальської, італійської, нідерландської, арабської, румунської, угорської, чеської, болгарської або англійської мов для регулярного продажу українських брендових товарів на європейську.

Як зазначається, це бізнес із простим та широко відомим продуктом, де продажі проходять швидко та ефективно.

Зарплатня: 80 000 — 240 000 грн.

Вакансія на посаду менеджера з продажу. Фото: Work.ua

Lead, Senior Facebook Media Buyer (Dating, арбітраж)

Компанія Enthusiasm Community, медіа-баїнгова команда, що була заснована у 2018 році у Києві, шукає кандидата на позицію Lead, Senior Facebook Media Buyer.

Компанія очікує такі якості від кандидата: успішний та актуальний досвід роботи з дейтингом та практичні кейси з медіа-баїнгу у Facebook. Також важливо мати можливість розвивати напрямок медіа-баїнгу як Senior або Lead, включаючи управління власною командою.

Потрібні впевнені теоретичні знання та практичні навички в аналізі рекламних кампаній, стратегій та офферів, досвід тестування нових підходів та ніш. Важливим є практичний досвід створення рекламних матеріалів та глибоке розуміння їх ефективності. Крім того, цінується здатність генерувати нові ідеї та рішення, що сприяють особистому та професійному зростанню разом із компанією.

Додатковою перевагою буде досвід роботи з великими обсягами трафіку та досвід створення та успішного керівництва командою медіа-баєрів.

Зарплатня: 100 000 — 300 000 грн.

Вакансія на посаду Lead, Senior Facebook Media Buyer. Фото: Work.ua

Нагадаємо, у Міністерстві економіки переглянули прогноз щодо економічного та соціального розвитку країни. За розрахунками, споживчі ціни в середньому за рік продовжать зростання. Також підвищиться середньомісячна зарплата працівників.

Також ми писали, що, понад 80% українців незадоволені своїми доходами. Згідно з опитуванням, близько 26% респондентів заявили, що їхній дохід категорично недостатній для проживання, а 56% громадян — що заробітки недостатні.