Какова ситуация на рынке труда в Украине в июне 2024 года? Где в сфере сельского хозяйства в Украине платят самые высокие зарплаты — новости Украины

Фермеры для работы. Фото Sergio Cerrato/Pixabay

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Демографический кризис в Украине продолжает углубляться. Его причины достаточно очевидны: значительная вынужденная миграция и активные боевые действия, продолжающиеся на территории страны третий год. Эти демографические потрясения повлекли за собой ощутимое сокращение рабочей силы, которое, по некоторым оценкам, составляет 2,1 миллиона человек.

Новини.LIVE рассказывают, что происходит на рынке труда в Украине в июне и где платят самые высокие зарплаты в сельском хозяйстве.

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Что происходит на рынке труда в Украине в июне

Европейская Бизнес Ассоциация сообщила, что в настоящее время 74% компаний в Украине испытывают нехватку рабочей силы, а еще 17% частично сталкиваются с дефицитом кадров. Осенью 2023 года этот показатель составил 55%.

По словам директора Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птахи Эллы Либановой, к 2033 году на территории Украины в пределах границ 1991 будут проживать 30-35 миллионов человек. Однако для поддержания численности населения на уровне хотя бы 30 миллионов Украине необходимо ежегодно привлекать 300 тысяч мигрантов.

При этом украинские строительные компании уже начинают привлекать мигрантов. По данным Конфедерации работодателей Украины, за последние два года количество официально зарегистрированных работников в строительном секторе уменьшилось на 25,4%. Отдельные компании в какой-то момент потеряли до половины персонала.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что нехватка рабочей силы в Украине сейчас является значительно большей проблемой, чем проблемы с энергетикой. Из-за демографической ситуации в стране страдают не только крупные предприятия, но и малый бизнес. Нередко сообщается, что небольшие организации объявляют о прекращении своей деятельности из-за мобилизации сотрудников, отвечающих за ключевые задачи.

"У нас есть прецеденты, когда на месте мужчин стоят женщины, выполняя традиционную мужскую работу. К сожалению, это негативный момент, но он отражает ситуацию, которая сейчас есть на рынке труда из-за мобилизации. Она будет ухудшаться", – добавил эксперт.

Где в сельском хозяйстве в Украине платят самые высокие зарплаты

Мы составили ТОП-5 вакансий в сфере сельского хозяйства, в которых предлагают самые большие в Украине зарплаты. Информацию по вакансиям и уровню оплаты мы брали на Work.ua.

Руководитель проекта

Первая вакансия из нашего списка. Агрохолдингу требуется руководитель проекта. Для работы на этой позиции необходим опыт работы в аграрной сфере, включая элеваторы, порты, зернохранилища, зернотрейдинг и выращивание. Также необходим опыт управления проектами и готовность к командировкам.

Руководитель проекта будет заниматься реализацией новых идей компании, в том числе строительством портового терминала по отгрузке зерновой продукции. Обязанности включают сбор информации, поиск и выбор подрядчиков, принятие решений по стоимости, обоснование принятых решений, подбор персонала, контроль всех этапов процесса и отчетность.

Зарплата: 80 000.

Вакансия на должность руководителя проекта. Фото: Work.ua

Менеджер по закупкам зерновых культур

Украинское аграрное объединение "ДАР" ищет менеджера по закупкам зерновых культур. Кандидат должен иметь опыт работы в сфере купли-продажи зерновых культур от одного года, навыки переговоров и высокие коммуникативные способности.

Необходим опыт работы с людьми и умение работать на результат. Наличие наработанной базы сельхозпроизводителей и поставщиков, а также водительские права категории B будут преимуществом.

Основные обязанности включают закупку зерновых культур, активные звонки и мониторинг рынка, заключение сделок и договоров с поставщиками, работу с элеваторами и фермерскими хозяйствами, а также привлечение новых поставок.

Зарплата: 80 000 — 150 000 грн.

Вакансия на должность менеджера по закупкам зерновых культур. Фото: Work.ua

Директор на агропредприятие

Агропредприятие в центральной части Украины ищет директора. Оно специализируется на растениеводстве и животноводстве и располагает почти 8 тысячами гектаров земли.

Требования к кандидатам включают в себя опыт работы на аналогичной должности не менее 5 лет, высшее образование в области сельского хозяйства или экономики, глубокие знания агробизнеса и рынка сельскохозяйственной продукции, опыт управления большими командами, отличные коммуникационные навыки и лидерские качества.

Обязанности включают в себя разработку и внедрение стратегии развития агропредприятия, управление всеми аспектами деятельности предприятия, организацию производства и оптимизацию расходов, управление финансами и бюджетирование, а также обеспечение высокого уровня качества продукции и внедрение инновационных технологий.

Зарплата: 100 000 — 150 000 грн.

Вакансия на должность директора агропредприятия. Фото: Work.ua

Комбайнер

Аграрная компания "Астон-Агро" ищет комбайнера, работать нужно будет на комбайне NEW HOLLAND CX6.90 2018 года. Все условия работы оговариваются индивидуально.

Зарплата: 100 000 — 200 000 грн.

Вакансия на должность комбайнера. Фото: Work.ua

Сultivation and production manager

Компания Blomsterboda Cultivation & Production ищет менеджера по выращиванию и производству. Компания приглашает кандидатов на вакансию руководителя теплицы с разными культурами и производством букетов и связок. Работа варьируется в зависимости от сезона и времени года.

Общие задачи включают в себя постоянный контроль и анализ работы теплицы, ответственность за производство букетов и домашних культур на основе мощности теплиц, качество, организацию функций культивации и производства, развитие и обучение персонала.

Компания ищет кандидатов с опытом коммерческого выращивания и работы в теплицах. Опыт работы с цветами или другими специализированными культурами приветствуется. Обучение на садовода, агронома или эквивалентную специальность будет преимуществом.

Кандидат должен обладать хорошими техническими навыками, уметь эффективно решать проблемы, иметь стратегический подход к работе, методичность и умение расставлять приоритеты. Также необходимо хорошее знание английского языка (устное и письменное) и навыки работы с компьютером.

Зарплата: 130 000 — 180 000 грн.

Вакансия на должность cultivation and production manager. Фото: Work.ua

Напомним, по словам генерального директора рекрутингового агентства Станислава Шихова, на Украине в IT-сфере наблюдаются негативные тенденции. Упал уровень заработной платы айтишников, а требования к профессионализму выросли.

Также мы писали, что на украинском рынке труда из-за полномасштабной войны нехватка кадров достигла 40%, что является рекордным показателем. Под угрозой три сферы экономики.