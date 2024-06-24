Яка ситуація на ринку праці в Україні у червні 2024 року. Де у сфері сільського господарства в Україні платять найвищі зарплати — новини України

Фермери за роботою. Фото Sergio Cerrato/Pixabay

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Демографічна криза в Україні продовжує поглиблюватись. ЇЇ причини досить очевидні: значна вимушена міграція та активні бойові дії, що тривають на території країни третій рік. Ці демографічні потрясіння спричинили відчутне скорочення робочої сили, яке, за деякими оцінками, становить 2,1 мільйона осіб.

Новини.LIVE розповідають що відбувається на ринку праці в Україні у червні та де платять найвищі зарплати у сільському господарстві.

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Що відбувається на ринку праці в Україні у червні

Європейська Бізнес Асоціація повідомила, що наразі 74% компаній в Україні зазнають нестачі робочої сили, а ще 17% частково стикаються з дефіцитом кадрів. Восени 2023 року цей показник становив 55%.

За словами директорки Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птахи Елли Лібанової, до 2033 року на території України в межах кордонів 1991 року проживатимуть 30-35 мільйонів осіб. Однак для підтримки чисельності населення на рівні хоча б 30 мільйонів Україні необхідно щороку залучати 300 тисяч мігрантів.

При цьому українські будівельні компанії вже починають залучати мігрантів. За даними Конфедерації роботодавців України, за останні два роки кількість офіційно зареєстрованих працівників у будівельному секторі зменшилась на 25,4%. Окремі компанії в певний момент втратили до половини персоналу.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що нестача робочої сили в Україні зараз є більш значною проблемою, ніж проблеми з енергетикою. Через демографічну ситуацію в країні страждають не лише великі підприємства, а й малий бізнес. Нерідко повідомляється, що невеликі організації оголошують про припинення своєї діяльності через мобілізацію співробітників, які відповідають за ключові завдання.

"Ми маємо прецеденти, коли на місці чоловіків стоять жінки, виконуючи традиційну чоловічу роботу. На жаль, це негативний момент, але він відображає ситуацію, яка зараз є на ринку праці через мобілізацію. Вона погіршуватиметься",

— додав експерт.

Де у сільському господарстві в Україні платять найвищі зарплати

Ми склали ТОП-5 вакансій у сфері сільського господарства, у яких пропонують найбільші в Україні зарплати. Інформацію щодо вакансій і рівнів оплати ми брали на Work.ua.

Керівник проєкту

Перша вакансія з нашого списку. Агрохолдингу потрібний керівник проєкту. Для роботи на цій позиції потрібний працівник, який має досвід роботи в аграрній сфері, включаючи елеватори, порти, зерносховища, зернотрейдинг та вирощування. Також необхідний досвід управління проєктами та готовність до відряджень.

Керівник проєкту займатиметься реалізацією нових ідей компанії, у тому числі будівництвом портового термінала з відвантаження зернової продукції. Обов'язки включають збір інформації, пошук та вибір підрядників, прийняття рішень щодо вартості, обґрунтування прийнятих рішень, підбір персоналу, контроль усіх етапів процесу та звітність.

Зарплатня: 80 000.

Вакансія на посаду керівника проєкту. Фото: Work.ua

Менеджер із закупівель зернових культур

Українське аграрне обʼєднання "ДАР" шук ає менеджера із закупівель зернових культур. Кандидат повинен мати досвід роботи у сфері купів лі-продажу зернових культур від одного року, навички переговорів та високі комунікативні здібності.

Необхідний також досвід роботи з людьми та вміння працювати на результат. Наявність напрацьованої бази сільгоспвиробників та постачальників, а також права водія категорії B будуть перевагою.

Основні обов'язки включають закупівлю зернових культур, активні дзвінки та моніт оринг ринку, укладання угод та договорів з постачальниками, роботу з елеваторами та фер мерськи ми господарствами, а також залучення нових постачальн и ків.

Зарплатня: 80 000 — 150 000 грн.

Вакансія на посаду менеджера з закупівель зернових культур. Фото: Work.ua

Директор на агропідприємство

Агропідприємство у центральній частині України шукає директора. Воно спеціалізується на рослинництві та тваринництва і має у своєму розпорядженні майже 8 тисяч гектарів землі.

Вимоги до кандидатів включають досвід роботи на аналогічній посаді не менше 5 років, вищу освіту в галузі сільського господарства або економіки, глибокі знання агробізнесу та ринку сільськогосподарської продукції, досвід управління великими командами, відмінні комунікаційні навички та лідерські якості.

Обов'язки включають розробку та впровадження стратегії розвитку агропідприємства, управління всіма аспектами діяльності підприємства, організацію виробництва та оптимізацію витрат, управління фінансами та бюджетування, а також забезпечення високого рівня якості продукції та впровадження інноваційних технологій.

Зарплатня: 100 000 — 150 000 грн.

Вакансія на посаду директора агропідприємства. Фото: Work.ua

Комбайнер

Аграрна компанія "Астон-Агро" шукає комбайнера, Працювати потрібно буде на комбайні NEW HOLLAND CX6.90 2018 року. Усі умови роботи обговорюються індивідуально.

Зарплатня: 100 000 — 200 000 грн.

Вакансія на посаду комбайнера. Фото: Work.ua

Cultivation and production manager

Компанія Blomsterboda Cultivation & Production шукає менеджера з вирощування та виробництва. Компанія запрошує кандидатів на вакансію керівника теплицею з різними культурами та виробництвом букетів та зв'язок. Робота варіюється залежно від сезону та пори року.

Загальні завдання включають постійний контроль та аналіз роботи теплиці, відповідальність за виробництво букетів та домашніх культур на основі потужності теплиць, якість, організацію функцій культивації та виробництва, розвиток та навчання персоналу.

Компанія шукає кандидатів з досвідом комерційного вирощування та роботи у теплицях. Досвід роботи з квітами чи іншими спеціалізованими культурами вітається. Навчання на садівника, агронома чи еквівалентної спеціальності буде перевагою.

Кандидат повинен мати хороші технічні навички, вміти ефективно розв'язувати проблеми, мати стратегічний підхід до роботи, методичність і вміння розставляти пріоритети. Також потрібне гарне знання англійської мови (усне та письмове) та навички роботи з комп'ютером.

Зарплатня: 130 000 — 180 000 грн.

Вакансія на посаду cultivation and production manager. Фото: Work.ua

Нагадаємо, за словами генерального директора рекрутингового агентства Станіслава Шихова, в Україні в IT-сфері спостерігаються негативні тенденції. Впав рівень заробітної плати айтівців, а натомість вимоги до професіоналізму зросли.

Також ми писали, що на українському ринку праці через повномасштабну війну нестача кадрів досягнула 40%, що є рекордним показником. Під загрозою — три сфери економіки.