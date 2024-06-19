Какова ситуация на рынке труда в Украине в июне 2024 года? Где дизайнерам и фотографам в Украине платят самые высокие зарплаты

Фотография с камерой. Фото: Paula Stopka

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Сегодня на украинском рынке труда сложилась необычная и достаточно угрожающая ситуация. Несмотря на активное размещение новых вакансий работодателями, количество кандидатов значительно сократилось. В 2024 году численность трудоспособного населения в Украине снизилась на 40%. Основными причинами дефицита кадров является мобилизация и миграция отечественных специалистов за границу.

Новини.LIVE рассказывают какая ситуация на рынке труда в Украине в июне и где дизайнерам и фотографам платят самые высокие зарплаты.

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Что происходит на рынке труда в Украине

Как отмечает BBC, до начала войны в Украине работали и получали заработную плату около 11 миллионов человек. На данный момент примерно трети из них нет в стране — с 2021 года численность трудоспособного населения Украины сократилась на 27%.

"Ситуация на рынке труда критическая, даже хуже, чем можно было ожидать", — сказал директор рекрутинговой компании NUWORKERS Николай Зазуляк.

По оценкам Зазуляка, в настоящее время около 6 миллионов трудоспособных граждан Украины заняты в коммерческих структурах и фактически содержат еще 20-22 миллионов граждан. Он отметил, что за границу выехало от 6,5 до 8 миллионов человек, десятки тысяч военных и гражданских погибли или пропали без вести, плюс около 1 миллиона были мобилизованы.

При этом, по словам PR-менеджера сайта по поиску работы Work.ua Леси Примаковой, сейчас в Украине нет таких отраслей, которых не затронул бы дефицит кадров. Однако больше всего пострадали производственные специальности.

"Нет таких сфер, которых бы не задел дефицит кадров. Но больше всего страдают рабочие и производственные специальности, которые считаются более мужскими. Многих мужчин мобилизовали, поэтому на таких работах большая нехватка кадров. Компании делают учебные программы для трудоустройства женщин", — подчеркнула эксперт.

Где дизайнерам и фотографам в Украине платят самые высокие зарплаты

Мы составили ТОП-5 вакансий в сфере фотографии и дизайна, в которых предлагают самые большие в Украине зарплаты. Информацию по вакансиям и уровню оплаты мы брали на Work.ua.

Фотограф

Семейная фотостудия You+Baby Studio приглашает профессиональных фотографов присоединиться к дружеской команде в отделения в странах Персидского залива, включая Дубай и Абу-Даби (ОАЭ) и Доху (Катар). Подача заявок принимается только от тех, кто готов к быстрому переезду.

Кандидаты должны иметь не менее года опыта студийной фотосъемки, уметь улавливать эмоции людей, готовность к обучению, знание английского языка на уровне не ниже intermediate. Опыт работы с клиентами, с детьми и зарубежный опыт будут преимуществом.

Зарплата: 70 000 грн.

Вакансия на должность фотографа. Фото: Work.ua

Дизайнер-визуализатор

Украинская студия дизайна интерьера и архитектуры IQOSA, которая с 2014 года занимается разработкой проектов от создания концепции до реализации, ищет дизайнера-визуализатора с опытом работы от трех лет.

Кандидат должен иметь знания брендов мебели, сантехники, освещения и отделочных материалов в сегменте High-End, а также знания эргономики и умения работать с каталогами, спецификациями и технической документацией. Владение программами 3ds Max + Corona Render и Photoshop обязательно.

Основные задачи включают в себя создание планировочных решений в Revit, разработку дизайн-концепций и мудбордов, формирование спецификаций по проекту для комплектаторов и создание 3D-визуализаций в 3ds Max + Corona Render.

Зарплата: 60 000 — 80 000 грн.

Вакансия на должность дизайнера-визуализатора. Фото: Work.ua

Дизайнер интерьера и экстерьера

Студия архитектуры и дизайна ISTO, реализующая проекты как в Украине, так и за ее пределами, ищет дизайнера интерьера/экстерьера.

Основными задачами дизайнера будут разработка интерьеров загородных домов от 1000 квадратных метров, работа в 3DS Max+Corona для настройки освещения, камер и текстур. Также работа Photoshop/Lightroom для обработки изображений после рендера и создания MOODBOARD для презентации концепций для согласования их с главным дизайнером.

Требования включают в себя опыт работы от двух лет, наличие портфолио с работами высокого уровня, знание отделочных материалов и их технических характеристик, производителей мебели и фурнитуры. Кандидат должен уметь читать и понимать рабочую документацию, иметь 3Ds Max и Photoshop на высоком уровне и ArchiCad на базовом уровне.

Зарплата: 57 000 — 95 000 грн.

Вакансия на должность дизайнера интерьера и экстерьера. Фото: Work.ua

Motion Designer

Компания Plash ищет опытного Motion Designer (Deepfake). Основные задачи включают создание видео по техническому заданию, включая LipSync Deepfakes.

Для того чтобы присоединиться к команде, необходимо владеть видеоредакторами и принципами монтажа, иметь опыт работы с искусственным интеллектом, знать английский на уровне понимания на слух и предоставить портфолио.

Зарплата: 95 000 грн.

Вакансия на должность Motion Designer. Фото: Work.ua

UX-дизайнер

Компания Higgsfield ищет кандидата с опытом в UX-дизайне и сильным портфолио, которое демонстрирует успешные интерфейсы мобильных приложений. Важно владение Figma и другими актуальными инструментами для дизайна, а также способность управлять и сотрудничать со всеми уровнями заинтересованных сторон. Требуются сильные аналитические навыки и внимание к деталям, способность эффективно балансировать между несколькими проектами и терминами.

Обязанности включают в себя разработку и внедрение интерфейсов для мобильных и веб-приложений и управление процессом UX/UI дизайна от концепции до выполнения.

Зарплата: 120 000 грн.

Вакансия на должность UX-дизайнера. Фото: Work.ua

Напомним, мы писали, где в Украине в IT-сфере платят самые высокие зарплаты . Сегодня в Украине наблюдается существенное уменьшение количества кандидатов на рынке труда и слабая конкуренция за рабочие места.

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