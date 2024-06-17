Біженці у Німеччині заробляють до 3,75 тис. євро — вакансії та зарплати без знання мови

Працівники на складі. Фото: Freepik

У Німеччині знання мови дозволяє отримувати високу заробітну плату. Мінімальний рівень може гарантувати за фізичну працю 2 тис. — 2,6 тис. євро.

Про те, скільки платять тим, хто не знає мови, повідомляє видання "РБК-Україна".

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Зарплати в Німеччині без знання мови

На порталі з пошуку роботи Jooble українським біженцям пропонують роботу у Німеччині без знання мови. В основному йдеться про фізичну працю, за яку можна отримувати до 3,75 тис. євро.

Робота на складі Amazon

На склади Amazon у Бремені, Буххольці, Саарбрюкені, Мюнхенгладбахі шукають працівників для пакування, сортування, продукції, розміщення товарів. Знання німецької чи англійської мови необов'язкове, проте буде перевагою.

Працювати необхідно: 5-6 днів на тиждень по 8-10 годин щодня.

Заробітна плата коливається від 2,2 тис. до 2,8 тис. євро.

Робота на фірмі Adidas

На фірму Adidas запрошують працівників у Берліні, Франкфурті, Бремені, Гамбурзі, Мангеймі, Нюрнберзі, Штутгарті, Ерлангені. Серед обов'язків — перевірка брендових речей на наявність дефектів, маркування, пакування одягу у пакети, підготовка до відправки.

Працювати потрібно: п'ять днів (субота — за бажанням) по 10 годин.

Заробітна плата: від 2,6 тис. до 3,2 тис. євро.

Робота на підприємстві Lipton

На склад у Берліні шукають працівників для сортування чаю, маркування коробок, пакування, підготовки до відправки. Надається житло (оплата тільки послуг ЖКГ).

Графік роботи: 5/6 днів на тиждень по 8-12 годин, переважно сидяча робота.

Заробітна плата: від 2,08 тис. євро до 3,75 тис. євро.

Робота на фабриці чипсів Pringles

Шукають працівників на фабрику чипсів Pringles у Берліні для контролю за виробництвом та якістю продукції, упаковки в коробки, стикерування та відправки. Надається безоплатне житло.

Працювати потрібно: 5-6 днів на тиждень по 8-12 годин на день.

Зарплата: 2,2-3,25 тис. євро.

Робота в компанії Victoria's Secret

Запрошують громадян на роботу в компанію Victoria's Secret для наклеювання етикеток на готову продукцію, збору коробок та упаковки. Надається житло.

Графік роботи: п'ять днів на тиждень по 8-10 годин на день. Обов'язки: наклейка етикеток, збір коробок та упаковка готової продукції.

Заробітна плата: від 2,3 тис. до 3 тис. євро.

Українські біженці у Німеччині

Німеччина за час війни прийняла найбільшу кількість біженців з України. Зараз там проживають близько 1,6 млн громадян. Тільки 20% працюють офіційно. Держава гарантує високі соціальні виплати.

Українські біженці мають право на базову допомогу. Їм виплачують по 563 євро на місяць для самотніх людей, близько 1 тис. євро для подружжя та до 470 євро — на дітей.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Німеччині є вакансії на складі мережі супермаркетів. Потрібні працівники — чоловіки, жінки і сімейні пари, які будуть складати продукти на палети згідно із замовленнями. Зарплата — від 1 800 до 2 200 євро на місяць.

Також ми писали, що українцям пропонують роботу в теплицях на сортуванні зелені в німецькому місті Гамбург. Роботодавець обіцяє безкоштовне житло та високу зарплатню до 3 300 євро щомісяця, що становить майже 150 тисяч гривень.