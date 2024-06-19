Яка ситуація на ринку праці в Україні у червні 2024 року. Де дизайнерам та фотографам в Україні платять найвищі зарплати

Фотографиня з камерою. Фото: Paula Stopka

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Сьогодні на українському ринку праці склалась незвична і досить загрозлива ситуація. Попри активне розміщення нових вакансій роботодавцями кількість кандидатів значно скоротилася. У 2024 році чисельність працездатного населення в Україні зменшилася на 40%. Основними причинами дефіциту кадрів є мобілізації та міграція вітчизняних фахівців за кордон.

Новини.LIVE розповідають яка ситуація на ринку праці в Україні у червні, та де дизайнерам та фотографам платять найвищі зарплати.

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Що відбувається на ринку праці в Україні

Як зазначає BBC, до початку війни в Україні працювали та отримували заробітну плату близько 11 мільйонів людей. Наразі не вистачає приблизно третини з них — з 2021 року чисельність працездатного населення України скоротилася на 27%.

"Ситуація на ринку праці критична, навіть гірша, ніж можна було очікувати", — зазначив директор рекрутингової компанії NUWORKERS Микола Зазуляк.

За оцінками Зазуляка, наразі близько 6 мільйонів працездатних громадян України зайняті у комерційних структурах та фактично утримують ще 20-22 мільйони громадян. Він наголосив, що за кордон виїхало від 6,5 до 8 мільйонів осіб, десятки тисяч військових та цивільних загинуло або зникло безвісти, плюс близько 1 мільйона було мобілізовано.

При цьому, за словами PR-менеджерка сайту з пошуку роботи Work.ua Лесі Примакової, наразі в Україні немає таких галузей, яких би не торкнувся дефіцит кадрів. Проте найбільше постраждали виробничі спеціальності.

"Немає таких сфер, яких би не зачепив дефіцит кадрів. Але найбільше страждають робітничі та виробничі спеціальності, які вважаються більш чоловічими. Багатьох чоловіків мобілізували, тому на таких роботах велика нестача кадрів. Компанії роблять навчальні програми для працевлаштування жінок" — підкреслила експертка.

Де дизайнерам та фотографам в Україні платять найвищі зарплати

Ми склали ТОП-5 вакансій у сфері фотографії та дизайну у яких пропонують найбільші в Україні зарплати. Інформацію по вакансіях і рівню оплати ми брали на Work.ua.

Фотограф

Сімейна фотостудія You+Baby Studio запрошує професійних фотографів приєднатися до дружньої команди до відділень у країнах Перської затоки, включаючи Дубай та Абу-Дабі (ОАЕ) та Доху (Катар). Подання заявок приймається лише від тих, хто готовий до швидкого переїзду.

Кандидати повинні мати не менше року досвіду студійного фотографування, уміти вловлювати емоції людей, готовність до навчання, знання англійської мови на рівні не нижче за intermediate. Досвід роботи з клієнтами, з дітьми та закордонний досвід будуть перевагою.

Зарплатня: 70 000 грн.

Вакансія на посаду фотографа. Фото: Work.ua

Дизайнер-візуалізатор

Українська студія дизайну інтер'єру та архітектури IQOSA, яка з 2014 року займається розробкою проєктів від створення концепції до реалізації шукає дизайнера-візуалізатора із досвідом роботи від трьох років.

Кандидат повинен мати знання брендів меблів, сантехніки, освітлення та оздоблювальних матеріалів у сегменті High-End, а також мати знання ергономіки та вміння працювати з каталогами, специфікаціями та технічною документацією. Володіння програмами 3ds Max + Corona Render та Photoshop є обов'язковим.

Основні завдання включають створення планувальних рішень у Revit, розробку дизайн-концепцій та мудбордів, формування специфікацій за проєктом для комплектаторів та створення 3D-візуалізацій у 3ds Max + Corona Render.

Зарплатня: 60 000 — 80 000 грн.

Вакансія на посаду дизайнера-візуалізатора. Фото: Work.ua

Дизайнер інтер'єру та екстер'єру

Студія архітектури та дизайну ISTO, що реалізує проєкти як в Україні, так і за її межами, шукає дизайнера інтер'єру/екстер'єру.

Основними завданнями дизайнера будуть розробка інтер'єрів заміських будинків від 1000 квадратних метрів, робота в 3DS Max + Corona для налаштування освітлення, камер та текстур. Також робота у Photoshop/Lightroom для обробки зображень після рендеру та створення MOODBOARD для презентації концепцій для узгодження їх із головним дизайнером.

Вимоги включають досвід роботи від двох років, наявність портфоліо з роботами високого рівня, знання оздоблювальних матеріалів та їх технічних характеристик, виробників меблів та фурнітури. Кандидат повинен вміти читати та розуміти робочу документацію, володіти 3Ds Max та Photoshop на високому рівні та ArchiCad на базовому рівні.

Зарплатня: 57 000 — 95 000 грн.

Вакансія на посаду дизайнера інтер'єру та екстер'єру. Фото: Work.ua

Motion Designer

Компанія Plash шукає досвідченого Motion Designer (Deepfake). Основні завдання включають створення відео з технічного завдання, включаючи LipSync Deepfakes.

Для того, щоб приєднатися до команди необхідно володіти відеоредакторами та принципами монтажу, мати досвід роботи зі штучним інтелектом, знати англійську на рівні розуміння на слух та надати портфоліо.

Зарплатня: 95 000 грн.

Вакансія на посаду Motion Designer. Фото: Work.ua

UX-дизайнер

Компанія Higgsfield шукає кандидата з досвідом у UX-дизайні та сильним портфоліо, що демонструє успішні інтерфейси мобільних додатків. Важливим є володіння Figma та іншими актуальними інструментами для дизайну, а також здатність керувати та співпрацювати з усіма рівнями зацікавлених сторін. Потрібні сильні аналітичні навички та увага до деталей, здатність ефективно балансувати між кількома проєктами та термінами.

Обов'язки включають розробку та впровадження інтерфейсів для мобільних та вебдодатків та управління процесом UX/UI дизайну від концепції до виконання.

Зарплатня: 120 000 грн.

Вакансія на посаду UX-дизайнера. Фото: Work.ua

Нагадаємо, ми писали де в Україні в IT-сфері платять найвищі зарплати. Нині в Україні спостерігається суттєве зменшення кількості кандидатів на ринку праці та слабка конкуренція за робочі місця.

Ми також писали, скільки заробляють українські біженці у Німеччині без знання мови. Мінімальний рівень може гарантувати за фізичну працю 2 тис. — 2,6 тис. євро.