Яка ситуація на ринку праці в Україні у червні 2024 року. Де в IT в Україні платять найвищі зарплати

Нарада в офісі. Фото: migrationpolicy.org

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Нині в Україні спостерігається суттєве зменшення кількості кандидатів на ринку праці та слабка конкуренція за робочі місця. Роботодавці активно розміщують нові вакансії, однак середній рівень заробітної плати залишається незмінним уже кілька місяців.

Новини.LIVE розповідають яка ситуація на ринку праці в Україні у червні, та де IT-сфері платять найвищі зарплати.

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Що відбувається на ринку праці в Україні

Чисельність працездатного населення в Україні у 2024 році скоротилася на 40% порівняно з 2021 роком через демографічні зміни. Про це заявила провідний експерт соціальних та гендерних програм Центру Разумкова Ольга Піщуліна.

"Згідно з експертними оцінками, чисельність працездатного населення в Україні скоротилася на 40% у порівнянні з довоєнним 2021 роком. Інформація з кадрових платформ показує, що співвідношення вакансії та резюме, досягає критичного рівня. Якщо до повномасштабної агресії на одну вакансію припадало дві кандидатури, то зараз це співвідношення практично один до одного. За останніми даними, на 62 тисячі вакансій було 67 тисяч резюме", — зазначила вона.

Піщуліна також підкреслила, що для відновлення економіки України наразі потрібно понад 4,5 млн працездатного населення. Серед факторів, що визначають перспективи розвитку ринку праці, експерт виділила демографічні зміни та регіональні особливості.

Про дефіцит кадрів нагадала і HR-експертка Тетяна Пашкіна. Вона наголосила, що наразі в Україні спостерігається географічний дисбаланс: активний захід та менш активний схід. На думку експертки, проблема полягає у дефіциті робочої сили у східних регіонах. Пашкіна зазначила, що багато підприємств переїхали на захід, що призвело до посиленої конкуренції між компаніями через фахівців та нестачу робочої сили в цих галузях.

"Навіть якщо серед тих, хто переїхав, переважно ВПО, то це велика кількість безробітних, адже йдеться про жінок з дітьми або тих, хто доглядає за старенькими, і, відповідно, на повний робочий день або не на віддалену роботу їм погодитись вкрай важко", — додала HR-експертка.

Де в IT-сфері в Україні платять найвищі зарплати

Ми склали ТОП-5 вакансій в IT-сфері у яких пропонують найбільші в Україні зарплати. Інформацію по вакансіях і рівню оплати ми брали на Work.ua.

Senior AWS Developer

Перша вакансія у нашому списку. Успішний MedTech стартап шукає спеціаліста на позицію Senior AWS Cloud Native Developer / Solution Architect. Компанія шукає професіоналів, які будуть допомагати розвивати проєкт.

Обов'язки включають проєктування та розвиток великих та високоефективних хмарних додатків на AWS, створення серверної архітектури за допомогою Lambda, API Gateway, DynamoDB та Step Functions. Основна увага приділяється проєктування та впровадженню рішень для зберігання та обчислень в AWS, використовуючи сервіси EBS, EFS, EC2 та ECS/EKS.

Також важливим аспектом буде співпраця з командою для оцінки та вибору найбільш відповідних сервісів AWS та сторонніх рішень, включаючи автономну CMS, цифрові форми та системи управління робочими процесами. Архітектура мікросервісів на основі Python та AWS використовується для забезпечення гнучкості та зручності обслуговування.

За необхідності здійснювати перенесення наявних програм на хмарну платформу. Також потрібно надавати технічну підтримку та допомогу молодшим розробникам та сприяти розвитку культури інновацій та постійного вдосконалення.

Кандидат повинен мати 5-7 років досвіду в галузі розробки з практичним використанням AWS, Python та PostgreSQL. Потрібний значний досвід у роботі з такими сервісами AWS, як EC2, S3, RDS, ELB та Lambda, а також успішний досвід впровадження безсерверних архітектур AWS. Кандидат повинен мати глибоке розуміння концепцій та практик хмарної архітектури, а також мати досвід проєктування та реалізації мікросервісної архітектури.

Необхідні відмінні навички розв'язання проблем та комунікативні навички, а також здатність працювати незалежно та ефективно. Досвід роботи з офшорними командами та управління розподіленими розробками також є важливою вимогою.

Зарплатня: 160 000 — 260 000 грн.

Вакансія на посаду Senior AWS Developer. Фото: Work.ua

Full Stack Developer

Наступна вакансія в нашому списку яка пропонує роботу Full Stack розробником. Серед вимог до кандидатів досвід роботи повного стека, з щонайменше трьома роками роботи в стартап-середовищі на рівні середнього або старшого розробника.

Кандидат повинен мати високу технічну вправність у JavaScript і TypeScript, мати значний досвід розробки бекенда з використанням безсерверних архітектур на Node.js, особливо з TypeScript і AWS Lambdas. Також потрібна експертиза в управлінні базами даних із PostgreSQL та розробці фронтенду з використанням Next.js React.

Ступінь магістра в галузі комп'ютерних наук, інженерії чи суміжної галузі буде розглядатися як перевага, але не є обов'язковою. Кандидат повинен продемонструвати здатність самостійно керувати проєктами, доводячи їх до фінішу без постійного спостереження. Потрібні навички розробки вебзастосунка, включаючи досвід у створенні та підтримці складних вебдодатків, з розумінням як фронтенд, так і бекенд викликів.

Зарплатня: 160 000 — 260 000 грн.

Вакансія на посаду Full Stack Developer. Фото: Work.ua

Senior Frontend Developer

Наступна вакансія відкрита в міжнародній компанії, що надає IT-рішення для авіакомпаній та займається продажем квитків пасажирам.

Компанія шукає фахівців з досвідом роботи в React.js від щонайменше 5 років, а також зі знаннями React Native та TypeScript. Необхідний досвід роботи з екосистемою React, включаючи Redux та Redux-Saga, а також з інструментами Webpack, vite, babel, npm та yarn. Також потрібне впевнене володіння Git та знання методології Scrum. Знання англійської мови на рівні вище за середню також є обов'язковим.

Перевагою буде досвід тестування програмного забезпечення (Unit Tests, E2E тощо), знання систем керування контентом (CMS), а також розуміння хмарних платформ, таких як AWS та Azure, та пов'язаних з ними сервісів.

Обов'язки включають повний цикл роботи від початкової фази дизайну до виробництва. А також взаємодію з командами дизайнерів і бекенд-розробників для забезпечення якості.

Вакансія на посаду Senior Frontend Developer. Фото: Work.ua

DevOps інженер

Міжнародна компанія шукає DevOps інженер у свій проєкт. Обов'язки включають підготовку Dockerfile для сервісів, створення CI/CD пайплайнів, оптимізацію та підготовку конфігурацій для сервісів Kubernetes (K8s), а також обслуговування інфраструктури Azure з використанням Terraform і ARM templates.

Від кандидатів вимагають не менше трьох років досвіду як DevOps, досвід роботи з Kubernetes, Terraform та Terragrant від одного року, адміністрування Azure також не менше року. Необхідно мати впевнені знання мережевих протоколів, досвід роботи з операційними системами Windows, AD та Linux, досвід експлуатації систем моніторингу Prometheus & Grafana, а також досвід роботи з базами даних PostgreSQL та MariaDB. Знання Elasticsearch також буде цінним. Кандидат повинен мати широкий кругозір і прагнення розвитку.

Зарплатня: 200 000 — 240 000 грн.

Вакансія на посаду DevOps інженера. Фото: Work.ua

Senior Python Developer

У зв'язку з розширенням, компанія шукає старшого розробника Python. Кандидат повинен підтримувати застарілу платформу, усувати помилки, робити рефакторинг коду та підвищувати її стабільність через комплексне тестування та перевірку.

З розвитком платформи, він буде переходити до проєктування та розробки нових функцій. Також кандидат керуватиме проєктом та братиме на себе відповідальність за розвиток.

Кандидат повинен мати понад 5 років досвіду розробки на Python, мати знання Python і FastAPI, і глибоке розуміння сучасних асинхронних фреймворків. Важливим є досвід роботи з SQL, особливо з PostgreSQL, а також вільне володіння англійською мовою та відмінні комунікативні навички. Практичне знання Docker та Redis, а також підтверджений досвід написання та підтримки високоякісних модульних та інтеграційних тестів також необхідні.

Зарплатня: 300 000 — 320 000 грн.

Вакансія на посаду Senior Python Developer. Фото: Work.ua

Нагадаємо, ми писали де в Україні різноробам платять понад 120 тис. гривень. На українських сайтах з пошуку роботи інколи з'являються вакансії, де звичайним різноробам обіцяють заробітну плату значно вищу за середню в країні.

Ми також писали, що українці, які бажають отримувати більшу зарплату, мусять вчити англійську мову. Кадрові експерти показали, на скільки більше можна заробляти у такому випадку.