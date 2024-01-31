Рынок горючего — что будет с ценами на бензин в феврале

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В феврале 2024 года рынок горючего должен быть стабильным. Риск того, что цены на бензин или дизтопливо изменятся, существует, однако в следующем месяце он должен быть минимальным.

Об этом рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев "24 Канал".

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По словам эксперта, на данный момент оснований для изменения цены на топливо нет. Он объяснил, что это потому, что зимой спрос на горючее низкий. Однако Геннадий Рябцев добавил, что в будущем повлиять на цену может курс национальной валюты, хотя Нацбанк пока не сообщал о каких-либо намерениях изменить стоимость.

"Кроме того, могут быть только отдельные корректировки по нефтепродуктам тех или иных трейдеров, вызванных ситуацией", — отметил эксперт.

Изменения цен на топливо в течение года. Источник: 24 Канал

Что еще нужно знать

Напомним, что украинское правительство запретило продавать топливо, не отвечающее определенным экологическим требованиям по качеству. Запрет распространяется на топливо ниже экологического стандарта "Евро-5".

Мы также писали о том, что в Одесской области задержали группировку, которая занималась продажей несертифицированного горючего. Преступники сбывали "товар" через собственную сеть модульных заправок.