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Ринок пального у лютому — чи зростуть ціни на бензин та дизпальне

31 січня 2024 14:00
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Ірина Шпак
редактор
Ринок пального — що буде з цінами на бензин у лютому
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
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Ірина Шпак
редактор

У лютому 2024 року ринок пального має бути стабільним. Ризик того, що ціни на бензин чи дизпальне зміняться, існує, проте наступного місяця він має бути мінімальним.

Про це розповів експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев виданню "24 Канал".

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Що буде з ринком пального у лютому

За словами експерта, наразі підстав для зміни ціни на пальне немає. Він пояснив, що це через те, що взимку попит на пальне низький. Проте Геннадій Рябцев додав, що у майбутньому вплинути на ціну може курс національної валюти, хоча Нацбанк поки що не повідомляв про якісь наміри змінити вартість.

"Крім того, можуть бути лише окремі коригування за нафтопродуктами тих чи інших трейдерів, спричинені ситуацією", — зауважив експерт.

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Зміни цін на пальне упродовж року. Джерело: 24 Канал

Що ще треба знати

Нагадаємо, що український уряд заборонив продавати пальне, що не відповідає певним екологічним вимогам щодо якості. Заборона поширюється на пальне, яке нижче за екологічний стандарт "Євро-5".

Ми також писали про те, що в Одеській області затримали угруповання, яке займалося продажем несертифікованого пального. Злочинці збували "товар" через власну мережу модульних заправок.

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