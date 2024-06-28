Цены на жилье в Украине — где наиболее заметно подорожала недвижимость в 2024 году

Панорама Киева. Фото: Новини.LIVE

В 2024 году в Украине наблюдается тенденция к росту цен на первичном рынке недвижимости . Больше всего подорожало жилье в Ужгороде — на 15%, а во Львовской области на 14%. В Киеве же цены в этом сегменте поднялись всего на 2%.

Об этом идет речь в июньском отчете Национального банка Украины (НБА) о финансовой стабильности.

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Как изменились цены на жилье в 2024 году

В отчете говорится, что дальнейший рост цен на первичном рынке приводит к тому, что стоимость квадратного метра жилья становится соизмеримой, а иногда даже превышает цену жилья на вторичном рынке. Учитывая риски недостроя и затраты на ремонт, вторичное жилье имеет значительное ценовое преимущество.

Цены на жилье на вторичном рынке растут, однако эта тенденция в основном отражает изменения обменного курса, а не фундаментальные факторы спроса и предложения. Соглашения все еще заключаются с дисконтом от заявленных цен в объявлениях, хотя размер этих дисконтов постепенно уменьшается.

Что происходит на рынке аренды жилья

Цены на аренду жилья продолжают расти, включая ставки для уже съемных квартир. Соотношение цен и арендной платы колеблется вокруг долгосрочного среднего, что свидетельствует о стабилизации вторичного рынка в Киеве. В настоящее время средняя стоимость квартиры в столице эквивалентна десяти годам аренды.

В будущем цены на жилье будут поддерживаться преимущественно пожеланиями продавцов. В некоторых сегментах этому будет способствовать спрос, удобренный финансированием по государственным программам. В то же время стоимость жилья в недостройках на ранних стадиях или в менее безопасных регионах будет значительно превышать комфортный для покупателей уровень.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине действуют законодательные ограничения по продаже недвижимости определенным категориям граждан. В частности, эти запреты касаются лиц, имеющих связи со страной-агрессором.

Мы также писали, что в Украине для владельцев разрушенных домов на оккупированных территориях или зонах боевых действий запустят возможность подачи заявлений в международный Реестр убытков через "Дію". Пока можно записаться на бета-тестирование.