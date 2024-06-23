Деяким громадянам заборонений продаж квартир в Україні — кого стосується

Панорама Києва. Фото: Новини.LIVE

В Україні діють законодавчі обмеження щодо продажу нерухомості певним категоріям громадян. Зокрема, ці заборони стосуються осіб, які мають зв'язки з країною-агресором.

Про це розповіла молодший юрист адвокатського об'єднання "Місечко та Партнери" Ярина Паш у коментарі для РБК-Україна.

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Під час воєнного стану та війни, яку Росія веде проти України, заборонено купувати нерухомість у осіб, які мають будь-які зв'язки з державою-агресором. Тому, якщо така особа звернеться до нотаріуса для оформлення договору купівлі-продажу, їй буде відмовлено.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів №164, усі незавершені нотаріальні дії за зверненням осіб, які мають зв'язки з державою-агресором, що визначено Постановою Кабміну №187 "Про забезпечення захисту національних інтересів у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації", повинні бути призупинені.

Якщо така особа звернеться до нотаріуса з проханням вчинити нотаріальну дію, їй буде відмовлено.

Пов'язані з РФ особи

Особами, які мають зв'язки з державою-агресором відповідно до Постанови, вважаються:

Громадяни Російської Федерації, за винятком тих, хто проживає на законних підставах на території України.

Юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства Російської Федерації.

Юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, у власності або участі яких кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером) є громадянин Російської Федерації або Російська Федерація з часткою в статутному капіталі 10% і більше.

Юридичні особи, створені за законодавством іноземної держави, у власності або участі яких кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером) є громадянин Російської Федерації або Російська Федерація з часткою в статутному капіталі 10% і більше.

Тому перед процедурою купівлі-продажу нерухомості потрібно перевірити, ким насправді є його власник.

"Треба перевірити, чи не є випадково власником особа, якимось чином пов’язана з державою-агресором. Також перед оформленням договору треба звернути увагу на наявність і відповідність оформлення правовстановлювальних та технічних документів на нерухоме майно", — радить Паш.

Що ще треба знати

Нагадаємо, на українському ринку нерухомості поволі зростає попит. Проте кількість угод удвічі нижча, ніж було до повномасштабної війни.

Ми також писали, що в Україні працюють сотні забудовників, лише в Києві будується 188 житлових комплексів. Попри війну, собівартість будівництва зростає, а після її закінчення очікується підвищений попит, який може призвести до здорожчання житла.