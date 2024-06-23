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Обмеження на купівлю житла в Україні — кому можуть відмовити під час війни

23 червня 2024 11:18
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Ірина Шпак
редактор
Деяким громадянам заборонений продаж квартир в Україні — кого стосується
Панорама Києва. Фото: Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

В Україні діють законодавчі обмеження щодо продажу нерухомості певним категоріям громадян. Зокрема, ці заборони стосуються осіб, які мають зв'язки з країною-агресором.

Про це розповіла молодший юрист адвокатського об'єднання "Місечко та Партнери" Ярина Паш у коментарі для РБК-Україна.

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Під час воєнного стану та війни, яку Росія веде проти України, заборонено купувати нерухомість у осіб, які мають будь-які зв'язки з державою-агресором. Тому, якщо така особа звернеться до нотаріуса для оформлення договору купівлі-продажу, їй буде відмовлено.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів №164, усі незавершені нотаріальні дії за зверненням осіб, які мають зв'язки з державою-агресором, що визначено Постановою Кабміну №187 "Про забезпечення захисту національних інтересів у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації", повинні бути призупинені.

Якщо така особа звернеться до нотаріуса з проханням вчинити нотаріальну дію, їй буде відмовлено.

Пов'язані з РФ особи

Особами, які мають зв'язки з державою-агресором відповідно до Постанови, вважаються:

  • Громадяни Російської Федерації, за винятком тих, хто проживає на законних підставах на території України.
  • Юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства Російської Федерації.
  • Юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, у власності або участі яких кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером) є громадянин Російської Федерації або Російська Федерація з часткою в статутному капіталі 10% і більше.
  • Юридичні особи, створені за законодавством іноземної держави, у власності або участі яких кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером) є громадянин Російської Федерації або Російська Федерація з часткою в статутному капіталі 10% і більше.

Тому перед процедурою купівлі-продажу нерухомості потрібно перевірити, ким насправді є його власник.

"Треба перевірити, чи не є випадково власником особа, якимось чином пов’язана з державою-агресором. Також перед оформленням договору треба звернути увагу на наявність і відповідність оформлення правовстановлювальних та технічних документів на нерухоме майно", — радить Паш.

Що ще треба знати

Нагадаємо, на українському ринку нерухомості поволі зростає попит. Проте кількість угод удвічі нижча, ніж було до повномасштабної війни.

Ми також писали, що в Україні працюють сотні забудовників, лише в Києві будується 188 житлових комплексів. Попри війну, собівартість будівництва зростає, а після її закінчення очікується підвищений попит, який може призвести до здорожчання житла.

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