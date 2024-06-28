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Ринок нерухомості-2024 — де найбільше зросли ціни на житло

28 червня 2024 10:56
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Ціни на житло в Україні — де найпомітніше здорожчала нерухомість у 2024 році
Панорама Києва. Фото: Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

У 2024 році в Україні спостерігається тенденція до зростання цін на первинному ринку нерухомості. Найбільше подорожчало житло в Ужгороді — на 15%, а у Львівській області — на 14%. У Києві ж ціни в цьому сегменті піднялися лише на 2%.

Про це йдеться у червневому звіті Національного банку України (НБА) про фінансову стабільність.

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Як змінились ціни на житло у 2024 році

У звіті сказано, що подальше зростання цін на первинному ринку призводить до того, що вартість квадратного метра житла стає співмірною, а іноді навіть перевищує ціну житла на вторинному ринку. З огляду на ризики недобудови та витрати на ремонт, вторинне житло має значну цінову перевагу.

Ціни на житло на вторинному ринку зростають, однак ця тенденція здебільшого відображає зміни обмінного курсу, а не фундаментальні фактори попиту та пропозиції. Угоди все ще укладаються з дисконтом від заявлених цін в оголошеннях, хоча розмір цих дисконтів поступово зменшується.

Що відбувається на ринку оренди житла

Ціни на оренду житла продовжують зростати, включаючи ставки для вже орендованих квартир. Співвідношення цін та орендної плати коливається навколо довгострокового середнього, що свідчить про стабілізацію вторинного ринку в Києві. Нині середня вартість квартири в столиці еквівалентна десяти рокам оренди.

У майбутньому ціни на житло будуть підтримуватися переважно побажаннями продавців. У деяких сегментах цьому сприятиме попит, підживлений фінансуванням за державними програмами. Водночас вартість житла в недобудовах на ранніх стадіях або в менш безпечних регіонах значно перевищуватиме комфортний для покупців рівень.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні діють законодавчі обмеження щодо продажу нерухомості певним категоріям громадян. Зокрема, ці заборони стосуються осіб, які мають зв'язки з країною-агресором.

Ми також писали, що в Україні для власників зруйнованих осель на окупованих територіях чи зонах бойових дій запустять можливість подання заяв у міжнародний Реєстр збитків через "Дію". Поки що можна записатися на бета-тестування.

НБУ
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