Дія відкрила можливість тестової подачі заявок у Реєстр збитків

Застосунок Дія. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні для власників зруйнованих осель на окупованих територіях чи зонах бойових дій запустять можливість подання заяв у міжнародний Реєстр збитків через Дію. Поки що можна записатися на бета-тестування.

Про це розповів голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

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Подача заявок у Реєстр збитків через Дію

Міністр зазначив, що дані з цього Реєстру збитків стануть основою для репарацій, які муситиме виплатити Росія.

"Розширили можливості для власників житла і починаємо бета-тестування оновленого сервісу", — повідомив він.

За його словами, невдовзі скористатися відповідною послугою зможуть всі громадяни, чиє житло було пошкоджене чи зруйноване. Йдеться про тих, у кого:

відсутня реєстрація права власності у Реєстрі речових прав;

немає акту про пошкодження майна від місцевої влади, не подавали заявки на програму "єВідновлення";

житло розташоване на окупованих територіях чи в зоні бойових дій.

Поки що Мінцифри запускає бета-тестування послуги, до якого можуть долучитися всі охочі через спеціальний бот за посиланням. До реєстрації в тестуванні допускаються тільки повнолітні громадянин України, які мають податковий номер.

Що відомо про Реєстр збитків

Як відомо, заявки, подані у міжнародний Реєстр збитків, будуть підставами для майбутніх компенсацій, які муситиме виплатити держава-агресор за заподіяні руйнування.

Відповідний Реєстр створили у травні минулого року під час першого за 17 років саміті Ради Європи. До реєстру збитків приєдналися 37 членів Ради Європи, Канада, Сполучені Штати, Японія.

Приєднатися до реєстру може будь-яка країна-член чи спостерігач Ради Європи та ЄС, а також держава, котра проголосувала за резолюцію Генеральної асамблеї ООН від 14 листопада 2022 року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше в Україні на сайті державних послуг "Дія" з'явився сервіс "е-Підприємець". Там зібрано десять найбільш поширених послуг для всіх охочих займатися бізнесом.

Також ми писали, що за даними Мінцифри, функція бронювання в мобільному застосунку "Дія" запрацює впродовж місяця. Зараз налагоджують взаємодію між реєстром "Оберіг", Пенсійним фондом та порталом "Дія".