Дія відкрила можливість тестової подачі заявок у Реєстр збитків

Дія тестує подання заявок у Реєстр збитків — деталі
В Україні для власників зруйнованих осель на окупованих територіях чи зонах бойових дій запустять можливість подання заяв у міжнародний Реєстр збитків через Дію. Поки що можна записатися на бета-тестування.
Про це розповів голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
Подача заявок у Реєстр збитків через Дію
Міністр зазначив, що дані з цього Реєстру збитків стануть основою для репарацій, які муситиме виплатити Росія.
"Розширили можливості для власників житла і починаємо бета-тестування оновленого сервісу", — повідомив він.
За його словами, невдовзі скористатися відповідною послугою зможуть всі громадяни, чиє житло було пошкоджене чи зруйноване. Йдеться про тих, у кого:
- відсутня реєстрація права власності у Реєстрі речових прав;
- немає акту про пошкодження майна від місцевої влади, не подавали заявки на програму "єВідновлення";
- житло розташоване на окупованих територіях чи в зоні бойових дій.
Поки що Мінцифри запускає бета-тестування послуги, до якого можуть долучитися всі охочі через спеціальний бот за посиланням. До реєстрації в тестуванні допускаються тільки повнолітні громадянин України, які мають податковий номер.
Що відомо про Реєстр збитків
Як відомо, заявки, подані у міжнародний Реєстр збитків, будуть підставами для майбутніх компенсацій, які муситиме виплатити держава-агресор за заподіяні руйнування.
Відповідний Реєстр створили у травні минулого року під час першого за 17 років саміті Ради Європи. До реєстру збитків приєдналися 37 членів Ради Європи, Канада, Сполучені Штати, Японія.
Приєднатися до реєстру може будь-яка країна-член чи спостерігач Ради Європи та ЄС, а також держава, котра проголосувала за резолюцію Генеральної асамблеї ООН від 14 листопада 2022 року.
Що ще варто знати
Нагадаємо, раніше в Україні на сайті державних послуг "Дія" з'явився сервіс "е-Підприємець". Там зібрано десять найбільш поширених послуг для всіх охочих займатися бізнесом.
Також ми писали, що за даними Мінцифри, функція бронювання в мобільному застосунку "Дія" запрацює впродовж місяця. Зараз налагоджують взаємодію між реєстром "Оберіг", Пенсійним фондом та порталом "Дія".
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